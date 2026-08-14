Вандали унищожиха стенопис на Феран Торес в Барселона след триумфа на Мондиал 2026

Глас от отвъдното: Звукът на 3000 години, който побърка света и отключи легенди

"Бях готова да оставя кариерата си заради него": Никол Кидман с откровения за Том Круз

Стенопис, посветен на испанския герой от финала на Мондиал 2026 Феран Торес и дело на известния уличен художник TVboy, стана жертва на вандалски акт само няколко дни след създаването си.

Творбата, намираща се на улица „Ескориал“ в популярния квартал „Грасия“ в Барселона, отдаваше почит на нападателя на „Блаугранас“ за решаващия му гол, донесъл на Испания втората световна титла. Картината представяше футболиста с фланелката на испанския национален отбор, целуващ трофея от Световното първенство, спечелен срещу Аржентина. Стенописът беше и ярък израз на спортна гордост и почит към един от ключовите моменти в историята на испанския футбол.

Актът на вандализъм е пряко свързан с политически подбуди. Изображението не просто е повредено, а е изцяло заличено с бяла боя. Наред с това вандалите са оставили и ясни послания – надписи срещу Испания и в подкрепа на официалното признаване на каталунските национални отбори. Това превръща атаката срещу изкуството в политическа декларация.

Въпреки случилото се авторът на стенописа TVboy не показа страх или колебание. Той заяви категорично, че заплахите няма да го спрат и че ще продължи да създава своите произведения на изкуството, които често коментират актуални социални и политически теми.