Капибара срещу еврогларус за талисман на „Евровизия“ в Бургас

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Б ургас вече има два необичайни кандидата за ролята на талисман на „Евровизия 2027“ - Еврогларус, предложен от Куклен театър - Бургас, и капибарата Kapi, която също набира популярност като символ на града.

Идеята за капибарата Kapi, предложена от Зоопарк Бургас, е животното да бъде своеобразен символ на конкурса, въпреки че не е местен вид за морския град, съобщава Dariknews.bg.

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Именно в това обаче се крие и чарът на предложението. „Евровизия“ - събира различни държави, култури и хора на една сцена чрез музиката, а капибарата също носи послание за спокойствие, доброжелателност и приятелство.

Предложението е талисманът да носи името Kapi и да спечели Европа със своята спокойна харизма, позитивна енергия и характерна физиономия и е идея на зоопарка в Бургас.

Капибарите вече са истински любимци в социалните мрежи, а според идеята с малко бургаски дух и много музика Kapi може да се превърне в любимец и на европейската публика.

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Посланието е ясно - не е нужно да си най-шумният, за да бъдеш забелязан. Понякога е достатъчно просто да имаш харизма.

Бургас носи морето. Евровизия носи музиката. А Kapi може да носи настроението.

Държавният куклен театър в Бургас предложи гларусът от спектакъла „Бургаски гларуси“ да се превърне в символ на песенния конкурс.

Предложението е свързано с избора на Бургас за домакин на надпреварата и е представено със снимка на куклата от спектакъла. От театъра посочват, че гларусът е подходящ символ както на Бургас, така и на музикалния конкурс заради своята свободолюбивост, колоритност и артистичност.