Кой е най-щастливият ден за зодията ви между 17 и 23 август

Р азкрит е най-щастливият ден за вашата зодия в периода от 17 до 23 август 2026 г. Тази седмица навлизаме по-дълбоко в коридора на затъмненията по оста Лъв-Риби. Макар предстоящата енергия да изглежда предимно спокойна, не се заблуждавайте – нещата все пак се развиват във ваша полза.

В ранните часове на 20 август Луната навлиза във фаза „първа четвърт“ в знака на Скорпиона, като ви насърчава да не се отказвате от мечтите си. Тази лунна фаза ви подготвя за събитията, които ще донесе пълнолунието и лунното затъмнение в Риби на 28 август.

Засега не изпускайте от поглед целите си и вярвайте, че Вселената действа зад кулисите, дори когато изглежда, че нищо не се случва.

Кой ден от седмицата 17 - 23 август е най-подходящ за вас за важни дела, срещи и решения, вижте в галерията ни.