България

Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града

Предполага се, че пламъците са възникнали, докато хора в плевня са варили зимнина

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 16:38
Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града
Източник: iStock/Getty Images

Г олям пожар е избухнал в Белоградчик, като по първоначални данни огънят е тръгнал от плевня.

Огънят бързо се е разпространил и е създал опасност да обхване намиращите се наоколо къщи. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите няколко от сградите са били спасени, съобщи пред NOVA кметът на Белоградчик Боян Минков.

Огромен пожар пламна край Свиленград

Предполага се, че пламъците са възникнали, докато хора в плевнята са варили зимнина.

Минков поясни, че към момента пламъците са достигнали до близката гора, което усложнява ситуацията.

Голям пожар избухна в Благоевградско

На място са изпратени екипи на пожарната, които продължават действията по овладяване и потушаване на огъня.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
пожар Белоградчик плевня
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

Ескалация, Русия: Япония прекрачи границата!

Ескалация, Русия: Япония прекрачи границата!

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града

Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града

Next Gen обучение: Как READU Interactive променя начина, по който учим

Next Gen обучение: Как READU Interactive променя начина, по който учим

biss.bg
Horse показа чист ДВГ на метанол за удължаване на пробега в ЕV

Horse показа чист ДВГ на метанол за удължаване на пробега в ЕV

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 21 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 23 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 23 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Етна отново изригна - ограничения на полетите в Катания

Етна отново изригна - ограничения на полетите в Катания

Свят Преди 1 час

Пътниците са призовани да проверяват актуалната информация за полетите си при съответните авиокомпании

Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава в ареста

Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава в ареста

България Преди 2 часа

Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама задържани за помагачи

84-годишният Харисън Форд се завръща към ролята на Индиана Джоунс

84-годишният Харисън Форд се завръща към ролята на Индиана Джоунс

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската легенда Харисън Форд обяви изненадващото си завръщане към ролята на известния археолог Индиана Джоунс, след като стана ясно, че ще бъде пряк модел за нова атракция в увеселителния парк на Walt Disney World

Полша връща временния таван на цените на бензина и дизела и намалява ДДС върху горивата до 8% до края на август.

По-евтини горива в Полша

БезГранично Преди 3 часа

ДДС пада, държавата слага таван на цените

Кой е най-щастливият ден за зодията ви между 17 и 23 август

Кой е най-щастливият ден за зодията ви между 17 и 23 август

Любопитно Преди 3 часа

Макар предстоящата енергия да изглежда предимно спокойна, не се заблуждавайте – нещата все пак се развиват във ваша полза

Общата фактура за сезона показва разликата между прогнозно начисленото през годината и реално отчетеното потребление на топлинна енергия.

Излязоха изравнителните сметки за парното в София

Парите ни Преди 3 часа

Клиентите вече могат да проверят дали имат да доплащат или да получават пари обратно

Снимката е илюстративна

Внимание, пориви до 90 км/ч и градушки връхлитат България на 18 август

България Преди 3 часа

Прогноза за България за 18.08.2026 г.

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

България Преди 3 часа

Николов: С политика до "Евровизия" аз няма да се занимавам

Част от електронните услуги на НАП ще бъдат временно ограничени, но декларации и заявления ще продължат да се приемат.

НАП ограничава част от услугите си за няколко дни

Парите ни Преди 3 часа

Плащанията с карти и някои електронни услуги няма да работят от вечерта на 26 август до края на месеца

Кание Уест

Кание Уест планира два концерта в Русия през есента

Любопитно Преди 3 часа

Музикалният промоутър SAY Agency съобщи, че американският рапър Кание Уест планира два мащабни концерта на стадион „Газпром Арена“ в Санкт Петербург през октомври, пренебрегвайки международния бойкот на западните изпълнители срещу Русия

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Свят Преди 3 часа

Двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите

Подготвяните промени трябва да уредят нови модели на заетост, при които една длъжност или един служител могат да бъдат споделяни по начин, който сегашният Кодекс на труда не регламентира изрично.

Един служител за няколко работодатели: Готвят нови трудови договори

Парите ни Преди 3 часа

Предвиждат се и споделено работно място и нови правила за работа през дигитални платформи

Британският министър-председател Анди Бърнам

Скандал на Острова: Новият премиер на Великобритания водил преговори с фалшив съветник на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Анди Бърнам падна в капана на измамник, представящ се за шефа на кабинета на Белия дом, преди дипломатите да вдигнат тревога

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

Близки на починал пациент нападнаха медици в Павликени

България Преди 3 часа

Мъжът починал в следствие на остра сърдечносъдова недостатъчност

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Мълния уби американски турист на вулкана Етна

Свят Преди 4 часа

В Алто Адидже планински спасители откриха мъртъв друг турист

"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

"Корпорация КУБ" излезе с позиция за Баба Алино

България Преди 4 часа

Няма незаконно свързване към мрежата на "Енерго Про" и ВИК - Варна, твърдят от дружеството

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Регата с вани в Белгия

sinoptik.bg

Майчино сърце: Деми Мур с думи към Талула, които трогнаха хиляди

Edna.bg

Принцеса Даяна и нейните емблематични червени ботуши: Урок по вечен стил за есента

Edna.bg

Треньорът на АЕК: Бюджетите не решават мачовете, Левски има предимство - радвам се за Марко Груич

Gong.bg

Играч на АЕК Атина: От дете мечтая за ШЛ, ще дадем душите си, за да се класираме

Gong.bg

Стилияна Николова: Много съм горда със себе си

Nova.bg

Казусът "Кръв и чест": Един от тримата обвиняеми остава в ареста

Nova.bg