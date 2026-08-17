Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града

Г олям пожар е избухнал в Белоградчик, като по първоначални данни огънят е тръгнал от плевня.

Огънят бързо се е разпространил и е създал опасност да обхване намиращите се наоколо къщи. Благодарение на бързата реакция на пожарникарите няколко от сградите са били спасени, съобщи пред NOVA кметът на Белоградчик Боян Минков.

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Предполага се, че пламъците са възникнали, докато хора в плевнята са варили зимнина.

Минков поясни, че към момента пламъците са достигнали до близката гора, което усложнява ситуацията.

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На място са изпратени екипи на пожарната, които продължават действията по овладяване и потушаване на огъня.