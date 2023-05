Франц Кафка - „Хлебарката“, оставила своя отпечатък в Прага

И звестно е, че творческите кръгове в Европа в началото на миналия век често са били изтъкани от евреи, но един от най-известните такива – Франц Кафка, оставя сериозен белег в Чехия и Прага, който се усеща и днес. Неговият противоречив живот, характер и разнородните му приятели са това, което го определят като толкова интересна и запомняща се личност.

Кой е Франц Кафка?

Едва ли има някой, който не е чувал за най-известното произведение на Кафка – „Метаморфозата“. Малко обаче се знае за неговия живот и за участието в Пражкия кръг. Бащата на Франц Кафка е бил много деспотичен и ограничаващ, което повлиява младия писател и се забелязва в много от творбите му. Приет в Карл-Фердинандовия университет в Прага през 1901, Кафка първоначално се записва да учи химия и немски, но съвсем скоро се насочва към правото. Това му позволява да си намери работа и да започне да пише.

