Любов, обречена и непозната: Историята на императрица Сиси и граф Андраши

Е два ли има кралско семейство, което да не е забъркано в скандал или нещастна любовна история. Редица любовни триъгълници и невъзможни сблъсъци на съдби изтъкават цяла Европа през миналите векове. Дворците винаги са били възприемани като златни клетки от много от кралските особи, независимо дали става дума за натоварен с отговорности крал или император, или за заточена и нещастна кралица или императрица.

Точно такъв е бил животът и на императрица Елизабет или Сиси, както е позната и останала в историята. Нейната красота спечелва вниманието на кайзер Франц Йосиф, но заедно с това я обрича на един нещастен живот, ограничаващ свободния ѝ дух и желания. Тя обаче поема нещата в свои ръце – обикаля света, купува си много рокли и дори успява да обикне други мъже. Точно за един от най-забележителните случаи на своето време предстои да говорим, а именно – за хипотетичната ѝ любов с унгарския град Гюла Андраши.

Сиси и Франц Йосиф се оженили през 1854 г. Шестнадесетгодишното момиче внезапно става императрица на Австрия и е отведена в Шьонбрун, Виена, за да започне своя съвсем нов и загадъчен живот. Сиси не знаела как функционират нещата в двора и прекарвала по-голямата част от дните си в изучаване на езици и история. Сиси е заобиколена от книги и учители, които да я превърнат в перфектната съпруга и перфектната императрица едновременно. Твърди се, че бракът между Франц Йосиф и Сиси е бил щастлив, въпреки че те не са имали много време да прекарват насаме.

Сиси била самотна без съпруга си, приятелите и семейството си и се чувствала невероятно изоставена в огромния дворец. Сиси забременява три пъти през следващите три години с прекъсвания от един-два месеца. Като бременна, тя била уморена, болна и не можела да обръща толкова внимание на домакинството или на съпруга си, колкото ѝ се искало.

По това време започват да се носят слухове за тайните любовници на Франц Йосиф и за мистериозните дами, които пристигат в двореца. Сиси не можела да понася действията на съпруга си и това бил периодът, в който унгарската кралица започнала да пътува, понякога с безсмислени причини, просто за да прекара известно време далеч от Виена и Франц Йосиф. В двореца дори се носели слухове, че Сиси е заразена с венерическа болест, но по-късно лекарите ѝ твърдят, че това не е така. В края на 70-те години на XIX в. Франц Йосиф има афера с актрисата Каталин Шрат, но Сиси е напълно наясно с нея, като се твърди, че тя е помогнала да се свържат с актрисата и да я поканят в Шьонбрун.

Предполага се, че Сиси не е била бясна, нито пък влюбена вече, но се била уморила от дългите бягства на съпруга си в чужбина и е решила да покани врага в двореца и за да е по-просто, тя е намерила приятелка на съпруга си. На 8 януари 1866 г. Сиси се среща за първи път с граф Андраши. Двамата се срещат много пъти и Андраши дори пише няколко любовни писма на Сиси. Младият граф се влюбва в унгарската кралица още първия път, когато я вижда, и не може да спре да ѝ изпраща тайни любовни писма. Сиси му отговорила няколко пъти, но за съжаление писмата ѝ изчезнали.

Въпреки че унгарската кралица се е радвала на мъжката компания, тъй като е била член на висшето общество и мъжете са правели всичко, което пожелае, историческите експертизи твърдят, че Сиси никога не е изневерявала на Франц Йосиф. Нещо повече, във Виена имало група хора, които не харесвали факта, че Сиси е станала императрица на Австрия, и понякога дори я шпионирали, за да видят дали е на път към лекаря или към нов любовник.

Колкото и да се стараели, така и не успели да хванат Сиси да изневерява на съпруга си. Тя е била обичана от цялата нация и от заобикалящия я свят. От друга страна, кралицата не винаги била доволна от външния си вид и плащала висока цена, за да бъде ослепителна всеки ден.

Сиси се възхищава от унгарците и техния огнен темперамент. Тя е била в много добри отношения с Гюла Андраши, който по-късно става министър-председател на Унгария.

Източниците показват, че Андраши е бил забележителен и пламенен унгарски аристократ, участвал в унгарското въстание от 1848 г. срещу Франц Йосиф. След разгрома на унгарските сили Андраши бяга в Париж, където става популярна фигура във висшето общество и дори се сдобива с красива и богата съпруга. Няколко години по-късно му е позволено да се върне в Унгария и започва да води кампания за реорганизация на Хабсбургската империя в австро-унгарска двойна монархия.

