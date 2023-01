Как анцугът стана модерен и какъв е неговият произход

К огато чуем “анцуг” в днешно време, тази дума може да предизвика доста различни конотации в съзнанието ни. В България е възприето той да се използва за различни спортни прояви, с което да изпъкне спортно-елегантната натура на личността. От друга страна, може спокойно да свържем анцуга и с удобството и непринудеността.

Разбира се, в дадени моменти тази мода е възможно да предизвика и негативни помисли, ако бъде използвана по време на неподходящ повод.

Самата дума обаче има доста по-различен произход и значение в исторически план. Всъщност тя е по-скоро синоним на изисканост и елегантност в редица общества. Тя идва от немския език и по-конкретно от глагола anziehen (обличам се). Съществителното Anzug означава „облекло“ и по-точно „официален костюм“ в Германия.

Стилното обличане далеч не е само прищявка на модерните общества, като тази мода първоначално е била наложена от кралските особи в Англия, независимо че тогавашните разбирания за елегантност са били доста по-специфични в сравнение с днешните. В следващите редове ще се фокусираме върху историята на „анцуга“ и многобройните промени в модните тенденции през вековете.

1666 г. - раждането на “анцуга”

В средата на 17-ти век за пръв път този термин е въведен, за да се обозначи официалното облекло на кралските семейства в Западна Европа. Тогавашният костюм е бил всичко друго, но не и обикновен, като чрез помпозността се е целяло да се подчертае високото място на носещия го в социалния строй.

Характерни са били широките ризи и елеци, както и така наречените “килоти”.

Развитието на модата през 19-ти век

Почти два века по-късно опростяването на външния вид на “анцузите” вече е било факт. В средата на века се появяват дългите фракове, които се превръщат в класически тоалет. Новият костюм включва въвеждането на тиранти, както и черни шапки, като обувките също стигат до коленете на мъжете.

Началото на 20-ти век и индустриалната революция

Краят на 19-ти и началото на 20-ти век са характерни с навлизането на индустриализацията в живота на хората, съответно и определени промени в начина на обличане. През второто десетилетие на миналия век костюмите са се превърнали в официалното облекло на мъжете от всички класи на обществото, след като производството на дрехи се е увеличило многократно.

Именно в този период „анцуга“ се сдобива и с по-традиционната си модерна форма. На мястото на предишните помпозни тоалети се появява едно желание за уеднаквяване на стила на официалното облекло. Килотите били заменени от панталони с висока талия, докато костюмите вече била все по-често на раета.

Community Curator Lauren has been looking at this picture this week, documented as “young woman, presumably an actress, dressed in a man's three-piece suit”. It is interesting how we interpret identity throughout history. This is something we will be exploring in #PrideInOurCity pic.twitter.com/BOL1jN1XZ1