Истинският "Шифър на Леонардо": Неразкритият случай на Емануела Орланди

К ой не знае за скандалите, случили се зад вратите на Ватикана. Те определено не са малко на брой, а често остават и скрити от очите на хората. Някои дори биват потулени или заглушавани десетилетия наред и точно такъв е случаят с Емануела Орланди.

Спалнята на момичето изглежда така, както е изглеждала, когато 15-годишната Емануела Орланди я е напуснала в един знойно горещ следобед през юни 1983 г. - куклите и плюшените играчки на рафтовете над единичното ѝ легло напомнят, че по време на изчезването си тя е била почти дете.

Голяма част от останалата част от апартамента на семейството ѝ в римския квартал Ватикана също остава светилище за Емануела, пише Daily Mail. Във всекидневната стои пианото, на което е свирила талантливата млада музикантка, а в продължение на години майка ѝ Мария, която сега е на 92 години, държи ключа от дома им на кука пред входната врата, в случай че дъщеря ѝ някога се върне.

Тази надежда е била напразна. Ако Емануела беше жива днес, тя щеше да е в средата на 50-те си години, вероятно със собствени деца. Но последният път, когато близкото ѝ семейство я вижда, е когато тя излиза за урок по флейта в онази фатална сряда, за да изчезне скоро след това.

Издирването на тийнейджърката отнема цели четири десетилетия и то с много обрати, до такава степен, че казусът е сравняван с "Шифърът на Леонардо" - романа на Дан Браун за вековното укриване на Ватикана на местонахождението на Светия Граал.

Но тайната за съдбата на Емануела Орланди се крие в реална папска конспирация, според новата документална поредица на Netflix "Момичето от Ватикана", режисирана от Марк Люис, който спечели "Еми" за предишната си поредица на Netflix "Не се занимавай с котки".

Най-необичайните твърдения в него са, че Ватиканът е откарал Емануела в Лондон, където тя е останала жива в продължение на 14 години. И че когато умира на 29-годишна възраст, тялото ѝ е върнато в Рим, където семейството ѝ продължава да се измъчва от това, което се е случило с нея, дори когато продължава да живее само на няколкостотин метра от мъжете, които са скрили истината.

И сега откритията на документалния филм предизвикаха необичаен обрат във Ватикана. След десетилетия на пренебрегване на сърдечните и многократни искания на семейството, тази седмица те най-накрая се съгласиха да започнат пълно разследване на случая, като обещаха да "не оставят нищо скрито", за да разберат какво се е случило с единствения им гражданин, смятан за изчезнал.

Предстои обаче да видим колко изчерпателни и открити ще бъдат тези разследвания, като се имат предвид новите експлозивни доказателства, че Емануела е била сексуално малтретирана от високопоставен ватикански служител, близък до папа Йоан Павел II, малко преди да изчезне.

Апартаментът на семейството ѝ във Ватикана - независимата папска държава с площ от едва 0,2 кв. км - е бил бонус към работата на баща ѝ като папски служител, продължавайки семейната традиция, която продължава повече от 100 години и в която Орланди са служили при седем папи.

Четвъртото от петте деца на Ерколе и Мария Орланди, Емануела, се радва на идилично за мнозина възпитание, при което на малчуганите е предоставена свободата да се движат сред Ватиканските градини.

"Чувствахме, че сме на най-сигурното място на света", казва по-големият брат на Емануела - Пиетро. Но най-добрата ѝ приятелка от училище, която за първи път говори анонимно пред камера, разкрива в предаването "Момичето от Ватикана", че около седмица преди да изчезне, Емануела ѝ казала, че има "тайна, която трябва да изповяда". Че докато се разхождала из Ватиканските градини, била "притеснена" от някой много близък на папата.

За последен път близкото ѝ семейство я вижда, когато тя излиза на урок по флейта във фаталната сряда през юни 1983 г., за да изчезне скоро след това. Запитана дали този тормоз е бил сексуален, жената отговаря: "Абсолютно, да. Тя ми каза, може би за да се почувства по-добре, може би мислейки, че ще я освободя от това нещо", продължава тя, докато плаче. "Но аз не направих нищо."

В деня на изчезването си Емануела отива на урок по музика, както е планиран. След това е трябвало да се срещне с по-малката си сестра Кристина и нейни приятели на мост, намиращ се на около 10 минути пеша от Ватикана, но тя така и не се появява.

Когато до полунощ тя все още не се прибрала, Пиетро и един от братовчедите им се качили на мотор и тръгнали да я търсят. "Сякаш живеех в някакъв кошмар", казва Пиетро. "Боже, какво стана с Емануела, защо не е тук", споделя той.

Изглежда, че отговорът може да бъде даден от гангстерската любовница Сабрина Минарди. Тя е била любовница на Енрико "Ренатино" Де Педис, ръководител на бандата Banda della Magliana и най-страховитият престъпен бос в Рим, докато той не е застрелян от съперници през 1990 г.

В документалния филм на Netflix Минарди описва как в нощта на отвличането тя и Де Педис са били на езеро близо до Рим, когато шофьорът му се появява с кола, а на задната седалка е младо момиче, отговарящо на описанието на Емануела.

По думите на Минарди тя е получила нареждане да придружи момичето до Торваиница, плажен курорт на около час път с кола от Рим. Родителите на Минарди имали ваканционна къща в града, която по това време била празна. Там ги посрещнала жена, която Минарди помни само като "Аделаида". Тя заключила Емануела в една от спалните и я упоила, за да не мълчи.

"Чувах я да стене", спомня си Минарди.

Минарди твърди, че не е имала представа кое е момичето или че е било отвлечено, но семейството не се съмнява, когато две седмици след изчезването на Емануела получава телефонно обаждане от мъж, който им пуска касета със запис на дъщеря им, на който тя повтаря безкрайно фразата:

"Догодина трябва да съм в трети клас на гимназията"

Въпреки че отказали да кажат коя е организацията му, това трябвало да бъде доказателство, че те държат ужасената тийнейджърка, и поставил смразяващ ултиматум. Емануела щяла да бъде убита, ако властите не освободят турския терорист Мехмет Али Агджа, който две години по-рано бил застрелял и тежко ранил Йоан Павел II.

Междувременно организацията на Де Педис - свързаната с мафията Банда делла Малиана - тайно преговаря с Ватикана за това, което наистина иска. Връщането на милиарди лири, които мафията е изпирала чрез спонсорираната от Ватикана Banco Ambrosiano - една от най-големите частни банки в Италия.

Твърди се, че около половин милиард лири от тези незаконно придобити печалби са били взети назаем от Ватикана за финансиране на "Солидарност" - процъфтяващото антикомунистическо профсъюзно движение в родната Полша на Йоан Павел II.

И когато през 1982 г. Banco Ambrosiano неочаквано фалира, а Ватиканът не показва никакви признаци, че ще върне парите на мафията, остава Маляна на Де Педис да изнудва Ватикана, като отвлече някого.

Сериалът предполага, че макар да са могли да отвлекат кардинал или друг висш духовник, в лицето на Емануела може би са намерили жертва, която им е дала още по-голямо влияние върху Ватикана заради това, което е могла да разкрие за сексуалното си насилие.

The Vatican has decided to reopen its investigation of a four-decade old mystery of missing girl Emanuela Orlandi https://t.co/rXIgwB0nQV

Семейството на Емануела твърди, че по онова време не е знаело нищо за това насилие, но все пак Ватикана е с население под 800 души и било много правдоподобно слуховете да са достигнали до Маляна, тъй като Де Педис е имал силни връзки във висшите кръгове на Ватикана.

Емануела със сигурност изглежда е била специално набелязана. Малко преди смъртта си през 2008 г. бивш член на бандата на Маглиана признава, че му е било наредено да я следи по улиците на Рим в периода преди изчезването ѝ и че накрая я е отвлякъл.

Няколко дни след първия телефонен контакт със семейството ѝ друг член на бандата се обажда на италиански журналист и го насочва към кофа за боклук недалеч от известния фонтан Треви. Там той открива пакет, съдържащ друга аудиокасета, този път с нещо, което звучи като ужасяващ запис на измъчването на Емануела.

Възможно е записът да е направен в мазето на голяма къща в предградията на Рим, където според Сабрина Минарди Емануела е била преместена около десет дни след отвличането. Там, както и в Торваиница, тя е държана постоянно упоена.

"Беше толкова объркана", казва Минарди. "Не беше в състояние да се грижи за себе си, защото са я тъпчели с наркотици".

По някое време през август, два месеца след отвличането, Де Педис казва на Минарди да закара все още силно дрогираната Емануела до бензиностанция, собственост на Ватикана. Там бил паркиран черен мерцедес с ватикански регистрационни номера, от който излязъл свещеник, който качил Емануела в колата и потеглил с нея. Минарди казва, че това е последното, което е видяла от пленницата на бандата.

Не е ясно дали те тайно са сключили сделка с Ватикана, но знаем, че Емануела никога не е върната у дома при семейството си.

Баща ѝ, Ерколе, умира през 2004 г., без да разбере какво се е случило с Емануела. Но към края на живота си изглежда е имал подозрения.

"Баща ми винаги е вярвал, че следователите и Ватикана ще ни помогнат по някакъв начин да върнем Емануела у дома - казва Пиетро. "Но преди да умре... той каза: "Бях предаден от тези, на които служих". '

The Vatican announced Monday it will reopen its investigation into the 1983 disappearance of Emanuela Orlandi, the teen daughter of a Vatican employee, months after a Netflix series detailing the case sparked new interest in the unsolved decades-old case. https://t.co/6dnK9epYJl