Келтите – познати и непознати

В продължение на дълги години се смятало, че келтите били един от най-древните народи не само в Европа, но и в света. Това обаче изобщо не е така. Всъщност такъв народ никога не е съществувал.

Историците и археолозите използват названието келти в етнографски смисъл, говорейки за келтска материална култура и социална организация. Самите племена нямали общо самосъзнание. Те били представители на лингвистична група от индоевропейското езиково семейство, която с течение на времето се разделила на два типа съвременни езици – „пе-келтски“, който се използва в Уелс, Корнуол и Бретан и „кю-келтски“, разпространен в Ирландия, Шотландия и на остров Ман.

Келти и гали

Келтските племена населявали обширни територии, простиращи се от Британските острови и Испания на запад до Мала Азия на изток. Най-голямото си разселване те преживели в периода V–I в. пр. Хр. Един от основните проблеми, свързани с изучаването на тяхната история, е, че самите те не се наричали келти.

За пръв път това име всъщност било използвано от древните гърци. С него те наричали „варварските племена“, които живеели на север от Алпите.

Успоредно с това наименование, древните гърци използвали и по-късното название „галати“. Според повечето историци, с него се обозначавали онези племена, които обитавали Източното Средиземноморие. Предполага се, че в голяма степен древногръцкото „галати“ отговаря на латинското „гали“.

Друиди и бардове

Келтите не оставили никакви писмени сведения за своите вярвания, история и закони, поради което за тях се знае сравнително малко. Предполага се, че религията им включвала извършването на човешки и животински жертвоприношения. Всички ритуали се извършвали от жреци, наречени друиди. Те предавали своите познания устно, от поколение на поколение.

Друидите се радвали на голямо уважение и били едни от малкото, които можели спокойно да посещават територии, контролирани от враждуващи племена, смята лингвистът Джон Кох от университета в Уелс. Те също така изпълнявали функциите и на учители и съдии.

Важна роля за разпространението на келтските традиции имали и бардовете – певци и поети, считани за пазители на родовата памет. Те създавали поеми и предания за вождове, богове и герои. Освен това бардовете често се нагърбвали със задачата да водят преговори между враждуващи племена.

Въпреки че келтите никога не се обединили и не създали своя държава, устното разпространяване на техните традиции спомогнало за запазването на културно им единство.

„Това се оказало от ключово значение за развитието на техния език. Друидите и бардовете използвали това, което от днешна гледна точка можем да определим като най-чистата версия на езика. Те го пренасяли отвъд границите на отделните племенни територии и по този начин той не се разпадал на различни диалекти“, добавя Кох.

Врагове на Римската империя

Тъй като келтите нямали писменост, единствените източници на информация за тях са творбите на древногръцки и римски автори. Те ги описват като варвари и жестоки воини, които понякога се сражавали чисто голи.

