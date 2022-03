Празненствата, останали в историята: Най-лудите партита, провеждани някога

Е два ли има човек, който да не е чувал за Вакханалиите – бурните празненства в чест на бога на виното и веселието Бакхус, които се провеждали в Древен Рим.

Историкът Тит Ливий ги описва като скандална традиция, включваща всевъзможни неморални практики. Истината е, че неговите описания вероятно са силно преувеличени и съвременната наука гледа скептично на тях.

Що се отнася до самите Вакханалии, те далеч не са единственият пример за бурни тържества, оставили своята следа в история.

Фестивалът на пиянството

Мут е богинята-майка в древноегипетската религия. Тя била почитана като съпруга на Амон, царица на боговете и божествена майка на фараоните. Археологическите проучвания сочат, че в нейния храм в Луксор древните египтяни организирали бурни тържества поне веднъж годишно.

Here's why we love ancient Egypt: cats and drinking.

Bastet sits on a throne decorated with figures—some holding wine cups. These possibly reference Egypt's most debaucherous event: the Festival of Drunkenness.



From the current issue of Nile Magazine.

Photo: The Met pic.twitter.com/FJaaZ5ZZ7q