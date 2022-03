Историята на седемте смъртни гряха

П охот, чревоугодие, алчност, гордост, гняв, завист и леност – според християнството, това са седемте смъртни гряха, от които всеки човек трябва да страни.

Макар и да не се споменават в Библията, те представляват важна морална категория от християнската етика.

Историята на концепцията за седемте смъртни гряха е дълга и според редица изследователи започва преди цели 17 века.

'The Seven Deadly Sins and the Four Last Things' is a painting attributed to Hieronymus Bosch. 4 small circles, detailing Death, Judgment, Heaven, and Hell surround a circle in which the 7 deadly sins are depicted. At the centre, Christ can be seen emerging from his tomb. pic.twitter.com/iqxomrlCBA