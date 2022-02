3 причини, довели до краха на една от най-великите империи в историята

В продължение на стотици години Римската империя била най-голямата и могъща суперсила в света. През V век обаче настъпил нейният край. Какви са били причините за това?

Историците продължават да спорят по този въпрос и до днес. Те изтъкват различни фактори – като военни провали, политическа нестабилност, икономически проблеми, природни бедствия и дори климатични промени.

Някои експерти пък отбелязват, че Римската империя всъщност не е рухнала тогава, тъй като източната ѝ част, известна с името Византия, продължила да съществува.

The Western #Romans said farewell to their Empire on 4th September AD476 when Odoacer declared himself King of Italy & deposed the last Western Emperor, Romulus Augustus. This marked the end of 503 years of Imperial Roman rule in the west. Romulus survived being deposed pic.twitter.com/hsrAj7f6YD