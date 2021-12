Забравената история на „жените за утеха“ на японската армия

Л ий Ок-сьон изпълнявала своите ежедневни задължения, когато група униформени мъже изскочили от една кола, нападнали я и я завлекли насила в автомобила.

Младото момиче, което по това време било на 14 години, нямало представа какво се случва. Нито осъзнавало, че никога повече няма да види родителите си.

Лий била отведена в един от т. нар. „домове за утеха“ – специални бордеи, използвани от японската армия. Така тя се превърнала в една от хилядите жени, принудени да проституират в подобни учреждения в периода 1932 – 1945 г.

Клането в Нанкин

Първите „домове за утеха“ са създадени още в началото на 30-те години на миналия век. Темата и до днес е изключително чувствителна, а свидетелствата са сравнително малко. Основната причина за това е, че около 90 процента от „жените за утеха“ умират още преди Втората световна война да приключи. Историците обаче са единодушни, че броят на бордеите значително нараснал след клането в Нанкин. То започнало на 13 декември 1937 г., когато императорската армия на Япония превзела въпросния град (по това време столица на Китай) и продължило цели шест седмици.

Зверствата, които японските войници извършили в Нанкин, са ужасяващи. Избити са между 40 и 300 хиляди души. Хиляди жени са брутално изнасилени. Новината за случилото се възмутила света, а император Хирохито, опасявайки се, че това ще накърни сериозно имиджа на Япония, решил да увеличи броя на „домовете за утеха“.

Testimonies from comfort women have detailed how the abuse they endured at the hands of the Japanese military left them with permanent physical disabilities. Some were not able to walk, while others were unable to bear children. https://t.co/9L1z4uWQmk