Трагичната история на седем изчезващи племена

Ч овешката дейност променя напълно облика на нашата планета. Ние изсичаме гори, прокопаваме дълги тунели, създаваме пътища и издигаме огромни сгради. Всичко това често има много негативен ефект върху флората и фауната.

Застрашени от изчезване обаче са не само стотици видове животни и растения, но и някои от най-древните племена, които до неотдавна са били напълно откъснати от света.

This video shows the last of the Akuntsu #people, the only individuals left from this massacred tribe. Since this film was made, two of the Akuntsu have died.#HumanRights #LetThemLive pic.twitter.com/1MGWhIjBQE — Survival International (@Survival) March 24, 2018

Акунцу

До 80-те години на миналия век стотици представители на това племе живеели спокойно в района на Рондония, в северозападната част на Бразилия. Те ловували и отглеждали различни земеделски култури в малките си градини. Плодородната земя обаче привлякла вниманието на животновъди и дървосекачи.

Тъй като конституцията на Бразилия защитава земите, на които живеят племена като Акунцу, те решили да заобиколят законите по един брутален начин – като избият местното население. В резултат на последвалата вълна от насилие, която някои изследователи определят като геноцид, десетки хора били безмилостно убити.

Днес едва четирима представители на племето са все още живи. Изчезването му е на практика неизбежно, тъй като обичаите на Акунцу не позволяват бракове с външни лица.

Video: In Indian Ocean, Jarawa tribe risks dying out https://t.co/MrRtmrVCBj pic.twitter.com/BM8E0VAIah — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 2, 2016

Джарава

Това племе, населяващо Андаманските острови в Индия, спокойно може да бъде окачествено като излязло от машина на времето. Неговите представители, които днес са едва около 400, живеят по почти същия начин като техните предци преди хиляди години.

В миналото тези хора са били отвличани и затваряни в клетки, за да бъдат показвани като атракции в редица европейски градове. Те също така са били принуждавани да участват в т. нар. „човешки лов“, при който са били преследвани от ловци, въоръжени с пушки.

Днес съществуването на Джарава е застрашено от автомагистрала, пресичаща района, който обитават. Въпросният път привлича много туристи, искащи да видят как живеят хората от племето. В същото време бракониери все по-често навлизат в богатите гори на Андаманските острови, нанасяйки огромни щети на местната флора и фауна, които са основен източник на храна за местните жители.

Ливонци

Тази етническа група, основният поминък на която е риболовът, се заселила по източното крайбрежие на Балтийско море (на територията на днешна Латвия) преди приблизително 4000 години.

След векове на кървави войни и принудителна асимилация, днес има едва около 400 нейни представители. Повечето от тях живеят в град Мазирбе, считан за културна столица на ливонците.

По официални данни, само петима души все още говорят ливонски език, който, обаче, може да бъде изучаван в някои университети в Латвия.

Colombia's most recently contacted tribe: The Nukak’s existence only became widely known in 1988. What followed has been devastating: the theft of their land, decimation by disease, killings by colonists and guerrillas. Less than half have survived. pic.twitter.com/MBtWwas7vo — Survival International (@Survival) April 16, 2018

Нукак

По данни на ООН това племе, което е част от коренното население на Колумбия, е застрашено от почти неизбежно изчезване.

Продължителните сражения между бунтовници и правителствени сили, търговията с кокаин и земеделската дейност нанесоха непоправими щети на тропическите гори в южната част на страната, които хората от племето Нукак някога обитавали.

Сега повечето представители на тази група живеят в бежански лагери, а по-младите отчаяно се стремят да загърбят традиционния си начин на живот. Приспособяването към външния свят обаче крие сериозни заплахи, тъй като имунната система на тези хора едва се справя дори с обикновената настинка.

Правозащитни организации изчисляват, че след като Нунак за пръв път влизат в контакт с външния свят през 1988 г., около половината от тях починали.

El Molo girls, arguably the smallest tribe in Kenya. #PichaHamsini pic.twitter.com/SPw0AZb56A — Boniface Mwangi (@bonifacemwangi) November 25, 2013

Ел Моло

Никой не е сигурен какъв точно е произходът на това племе, обитаващо югоизточните брегове на езерото Туркана (известно преди с името Рудолф), намиращо се в Кения.

Техният основен поминък е риболовът, но езерото постепенно пресъхва, а и става все по-замърсено, алармират еколози.

Това стана причина за избухването на няколко огнища на холера в района. Освен това, в продължение на дълги години Ел Моло водят сражения с други племена, при които загиват голям брой хора.

Днес Ел Моло наброява около 800 души. Техният език вече е мъртъв, като децата изучават предимно английски. Основният източник на приходи за Ел Моло е търговията с различни предмети, изработвани от тях, които продават на туристи.

Батак

Преди близо петдесет хиляди години, представителите на това племе се установили на територията на филипинския остров Палаван, където започнали да ловуват и да отглеждат различни земеделски култури.

Днес земите, които обитават от дълбока древност, са застрашени от безразборното изсичане на гори. Мерките, предприети от правителството за опазване на околната среда, също застрашават съществуването на Батак. Въпросните мерки включват забрана на някои от дейностите на племето, свързани с отглеждането на ориз, който е основната храна на тези хора.

Изправени пред проблеми като висока детска смъртност, ниска раждаемост и недохранване, единственият начин, по който може да им бъде помогнато, е като им се разреши да се грижат за своята земя по начина, по който са го правили в продължение на хиляди години.

Did you know? There are four languages that may soon be extinct. They are Hanti, Ongota, S'aoch and Njerep. pic.twitter.com/fVzvx47Ebk — Felix M. DiPalma (@FelixDiPalmaMS) May 1, 2018

С‘аоч

По време на жестокото управление на Червените кхмери, представителите на това племе са били екзекутирани за това, че говорят на родния си език.

С‘аоч били прогонени от крайбрежните региони, които обитавали, а днес живеят в югозападна Камбоджа, където само десет старейшини все още говорят този език.

Френският лингвист Жан-Мишел Филипи полага големи усилия, за да го предпази от изчезване, но това е изключително трудна задача. Причината е, че повечето хора от С‘аоч нямат желание да го изучават, тъй като живеят в крайна бедност и това ги принуждава да напускат своите домове, търсейки по-добър живот в други райони на страната, където се говорят други езици – основно кхмерски, но също така и френски и английски.

