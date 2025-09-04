България

Желязков в НС: Има прекъсване на GPS връзката на самолета на Урсула фон дер Лайен, няма данни за заглушаване

От 537 полета за денонощието, в което е било посещението на Урсула фон дер Лайен, 54 са докладвали за констатирани нарушения в сигнала, става още ясно от думите на премиера

Обновена преди 2 часа / 4 септември 2025, 06:34

С истемите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо. Това заяви министър-председателят Росен Желязков от трибуната на Народното събрание в отговор на въпроси на народния представител Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната-Демократична България" по темата.

На основание спешно обсъждане в оперативен порядък информация от структурите с правомощия за контрол на радиочестотния спектър – Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция "Национала сигурност" и РВД за GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив с въздействия на средства и системи, използвани за въздушна навигация и кацане, каза Желязков.

Не са получени доклади за такова въздействие от другите въздухоплавателни средства, прелитащи в района през посочения период, добави той. От разговора между командира и екипажа, и на екипажа и ръководителя на полета няма индикация за притеснения от страна на пилота. Ситуации със загуба на GPS сигнал са многократно тренирани и са налични стандартни процедури за действие, увери Желязков.

През цялото времетраене на полета транспондерът е излъчвал постоянно с добро качество на GPS сигнала, няма индикация за наличие на продължителни смущения и заглушаване, каза премиерът. Случаи на частично или пълно прекъсване на GPS сигнали са нормални в Европа и в България, особено в гъсто населени райони. Росен Желязков посочи, че забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо.

Аеронавигационни събития, свързани със смущения в GPS сигналите като цяло, не се квалифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентен органи съгласно действащата нормативна уредба, каза още министър-председателят. Премиерът подчерта, че подобни случаи не се третират като инциденти, тъй като са осигурени всички необходими средства и процедури, които да осигурят безопасно изпълнение на полетите. Крайната преценка за необходимостта да разследване е на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. От страна на Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) е извършена необходимата проверка, посочи още Росен Желязков.

В залата Желязков отбеляза, че данните от няколко платформи за мониторинг на смущения в глобалната система за навигация (GPS) показват, че за периода 00:00-24:00 ч. на 31.08.2025 г . над България са наблюдавани зони с различна степен на нарушения в GPS сигнала. Най-значителни са по черноморско крайбрежие (над 50%).

От 537 полета за денонощието, 54 са докладвали за констатирани нарушения в сигнала, става още ясно от думите на премиера.

13 снимки
урсула желязков
урсула желязков
урсула желязков
урсула желязков
Източник: БГНЕС    
Парламент GPS смущения Урсула фон дер Лайен Росен Желязков Летище Пловдив Хибридна атака ДАНС Европейска комисия Съвет по сигурността Кохезионна политика
