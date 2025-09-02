България

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

„Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм", заяви бившият шеф на Националната разузнавателна служба

2 септември 2025, 09:00
Бившият шеф на Националната разузнавателна служба и експерт по сигурността генерал Димо Гяуров коментира в ефира на „Здравей, България“ по NOVA темата със заглушаването на GPS сигнала на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при кацането ѝ в Пловдив.

„Най-вероятното обяснение е опит за защита от умни боеприпаси, които се насочват по GPS.

Русия се опитва да избегне удари по себе си, а не да предизвика авария точно на самолета на Фон дер Лайен“, е мнението на Гяуров.

„Няма никаква драма в случилото се. Не е вярно, че самолетът е кръжал с часове и че пилотите са кацали по хартиени карти. Това е излишен драматизъм. Пилотът е поискал инструментално кацане – нещо напълно в реда на нещата“, заяви Гяуров.

По думите му действително е имало данни за заглушаване на сигнала, което се случва често в Черноморския регион.

В същото време Гяуров не изключи и версията за злонамерени действия.

„Русия отдавна провежда диверсионни операции в Европа. Нашите служби, и най-вече ДАНС, трябва да дадат ясен отговор дали в случая има умишлена атака“,

допълни експертът.

По повод политическите реакции у нас той коментира: „Изоставаме с мерките за защита на собствената си безопасност. Имали сме инциденти със самолети и дронове, по които няма никаква яснота. Русия е изключително активна в саботажните действия и ние няма да останем встрани от тях“.

Гяуров засегна и темата с напрежението около службите за сигурност. „Опити за овладяване на ДАНС е имало винаги. Важното е да има постоянство и прецизност при назначаването на хора. Навремето въведох полиграфа като тест за лоялност – не знам дали това още се прави“, каза той.

По отношение на думите на Урсула фон дер Лайен в Сопот, че една трета от оръжията за Украйна идват от България, Гяуров беше категоричен: „Това не е тайна. Всички го знаехме, но страхът от реакцията на Кремъл ни лиши от печалби, защото използвахме посредници. Новата сделка с „Райнметал“ е изключителна възможност – и икономическа, и военно-политическа“.

„Не бива да се крием по дупките. България или ще бъде пълноправен член на ЕС и НАТО, или ще останем в сянката на Русия.

Сделката с „Райнметал“ е шанс да преминем към печеливши производства и европейски стандарти“, подчерта още той.

Гяуров обаче предупреди, че България остава потенциална мишена: „Миналата година имаше опит за убийство на президента на „Райнметал“. Това показва, че рисковете са реални, но ние трябва да заемем ясна позиция“.

Последни новини

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 6 минути

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 34 минути

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Започна срещата на Владимир Путин и Си Цзинпин в Пекин

Свят Преди 1 час

Путин и Си Цзинпин проведоха преговори в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война

Булевард "Панчо Владигеров"

Променят движението по столичния бул. „Панчо Владигеров“

България Преди 1 час

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно

Външният министър на Белгия Максим Прево

Белгия също ще признае Палестина

Свят Преди 2 часа

Белгийският външен министър обяви "строги санкции" за Израел

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун в бронирания си влак

Ким Чен-ун пристигна в Пекин с бронирания си влак

Свят Преди 3 часа

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Технологии Преди 3 часа

Излизането му на борсата беше дългоочаквано, но не изпълни целите

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

Българите трупат пари в банките, готвят се за еврозоната

България Преди 3 часа

Депозитите на домакинствата достигнаха 94,4 млрд. лева през юли

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 3 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

<p>Новият инструмент в ръцете на Путин</p>

Закон № 281-F3: новият инструмент в ръцете на Путин

Свят Преди 3 часа

От 1 септември в Русия търсенето в интернет на "екстремистко съдържание" е наказуемо. А такова може да се окаже както търсенето на информация за ЛГБТИ, така и определена музика. Още един инструмент в ръцете на Путин

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Битката при Акциум

2 септември: От любов до гибел – битката, която промени историята

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Задържаха мъж с бижута за 10 млн. евро в бельото му в Париж

Свят Преди 10 часа

Арестуваният и негов съучастник били спрени за рутинна проверка

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

България Преди 11 часа

Митов: Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Свят Преди 11 часа

Това става на фона на войната между Израел и терористичната организация „Хамас“

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Свят Преди 12 часа

На 31 август украинското знаме беше издигнато в центъра на Новоикономично

Всичко от днес

