Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала, посочи тя.

3 септември 2025, 11:13
Това е "държавна измяна": Граждани протестират пред парламента
Н овина от посещението на Урсула фон дер Лайен не получихме по отношение на ангажиментите, които Европейската комисия (ЕК) е поела към България, каза пред журналисти във Велико Търново вицепрезидентът Илияна Йотова. Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала, посочи тя.

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Информацията за това "потопи" всичко останало, влязохме във всички възможни европейски и световни медии, коментира Йотова. „Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение, и ако действително то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на комисията, за да бъде изчистен образът на страната трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани. В противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна член на ЕС“, заяви вицепрезидентът.

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Според Илияна Йотова министър-председателят трябва да направи всичко възможно да убеди европейските партньори, както и НАТО, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия срещу председателя на ЕК, а за нещо, което както той каза - се случва всеки ден. По думите ѝ това е важно, защото в противен случай, съмненията към страната се засилват.

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Вицепрезидентът участва в откриването на Втория организационно-методически семинар с лекторите по български език, литература и култура в университетите в чужбина.

Източник: БТА, Марина Петрова    
Илияна Йотова Урсула фон дер Лайен GPS инцидент Европейска комисия ЕК Национална сигурност Образът на България Руска намеса Правителство Ангажименти към България Велико Търново
