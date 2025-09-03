Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

Н овина от посещението на Урсула фон дер Лайен не получихме по отношение на ангажиментите, които Европейската комисия (ЕК) е поела към България, каза пред журналисти във Велико Търново вицепрезидентът Илияна Йотова. Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала, посочи тя.

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Информацията за това "потопи" всичко останало, влязохме във всички възможни европейски и световни медии, коментира Йотова. „Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение, и ако действително то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на комисията, за да бъде изчистен образът на страната трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани. В противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна член на ЕС“, заяви вицепрезидентът.

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Според Илияна Йотова министър-председателят трябва да направи всичко възможно да убеди европейските партньори, както и НАТО, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия срещу председателя на ЕК, а за нещо, което както той каза - се случва всеки ден. По думите ѝ това е важно, защото в противен случай, съмненията към страната се засилват.

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Вицепрезидентът участва в откриването на Втория организационно-методически семинар с лекторите по български език, литература и култура в университетите в чужбина.