Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Не се води разследване на инцидента със заглушаването на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен - тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи. Това съобщи премиерът Росен Желязков пред журналисти в Бургас, цитиран от БНТ.

"Още от 2022 г., от началото на войната в Украйна, част от начините за водене на съвременните войни включват т.анар. радиоелектронна борба, която представлява смущения в радиочестотния спектър и това се наблюдава в последните години в зоната на водене на война. Интервенциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това е интерференция, защото се въздейства върху радиочестотния спектър на GPS сигнала от сателити на близо 20 км над земята. Тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Такива неща се случват ежедневно", обясни министър-председателят.

"Няма нещо, което ръководството на въздушното движение в България да не е изпълнило по протокол",

заяви още той.

Министерският съвет е предложил на президента Радев Деньо Денев да оглави ДАНС. В момента Денев е изпълняващ функциите председател на службата.

"Законът казва, че в рамките на месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента - ние още сме в съгласувателна процедура и все още не приемаме решения, защото очакваме и официалната, писмена позиция на президента, не само изказаната такава", обясни Желязков.

Желязков определи като "доста метафорично изказване" коментара на президента, че в ДАНС се извършва "брутална чистка"

"Нямам данни за каквото и да е, което да навява на някави сталинистки методи.

Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме а президента повеение, което би го поставило в неизпълнение".

В Бургас беше даден старт на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас. Организатори са Министерството на финансите и БНБ. Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

В международния конгресен център в града присъстваха представители на местните власти и бизнеса.