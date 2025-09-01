България

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов: Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение

1 септември 2025, 22:40
Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака
Източник: БТА

"За случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бяхме уведомени веднага. По линия на ГДБОП проверихме за евентуална кибератака – категорично няма такава. Оттук нататък други институции ще извършат необходимите действия, за да се стигне до истината".

Това заяви във Фейсбук вътрешният министър Даниел Митов.

"От началото на войната в Украйна подобни заглушавания на GPS се случват често. Европейската агенция за гражданско въздухоплаване има протоколи, които гарантират безопасното кацане. Най-вероятно става дума за такъв случай, но проверките ще го изяснят", подчерта Митов.

ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия

"Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение – това е държава, която отрича, че в Крим има руски войски. Оттам достоверна информация не може да се очаква. Хибридните атаки са по-широк проблем, на който е подложен целият Запад. В България има инструменти за противодействие, но те трябва да бъдат по-фокусирани. Затова вече обявихме създаването на Task Force по модела на ФБР за борба с прането на пари – една от първите и най-важни задачи на правителството, за да излезем от списъка, в който страната бе поставена след 4 години безвремие", поясни Митов.

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

"Президентът обаче излиза от рамките на Конституцията. Вместо да бъде обединител и гарант за баланса между властите, вече два мандата използва институцията за партийна пропаганда. Предишни президенти, дори когато не сме били на едни позиции, никога не са падали до такова ниво", добави вътрешният министър.

самолет Урсула фон дер Лайен Митов Радев
Последвайте ни
Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Безработицата в България леко се повишава

Безработицата в България леко се повишава

pariteni.bg
Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Флотилия за Газа отплава от Барселона с Грета Тунберг

Свят Преди 1 час

Това става на фона на войната между Израел и терористичната организация „Хамас“

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

България Преди 3 часа

Тя е била в пещера, а вътре се влиза само при спокойни води

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

България Преди 4 часа

Иван Янев: Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

България Преди 5 часа

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала, посочват от партията

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Свят Преди 5 часа

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението му

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

Технологии Преди 5 часа

Huawei PURA 80 Ultra вдига нивото на мобилната фотография

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

България Преди 6 часа

В близост се изгражда станция на метрото

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 6 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 6 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

България Преди 6 часа

ЕК: Българските власти подозират "умишлена намеса от страна на Русия"

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Свят Преди 6 часа

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Игра на чувства и стратегии в новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч.

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

България Преди 7 часа

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Любопитно Преди 7 часа

Тези зодиакални знаци усещат скритото и рядко грешат – вижте кои са в галерията

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 7 часа

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

България Преди 7 часа

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Ретрограден Сатурн в Риби: Какво означава за всяка зодия

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

Няма сделка! Пропадна трансфер на Ливърпул

Gong.bg

ЦСКА взе решение за Керкез

Gong.bg

Треска за 15 септември: Колко струва да подготвим ученик за новата учебна година?

Nova.bg

Йордан Божилов: Снарядите от България стигаха до Украйна не директно, а през други държави

Nova.bg