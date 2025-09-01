Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Д митрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин, отрече участие на Русия в заглушаването на GPS навигацията на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България, предава ТАСС.

"Информацията ви е невярна“, заяви Песков и в коментар пред "Файненшъл Таймс".

По-рано днес британската медия съобщи за инцидент при при кацането на самолета с фон дер Лайен в Пловдив. GPS системата е била заглушена, в резултат на което пилотите е трябвало да използват хартиени карти, за да приземят машината.

МС потвърди инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са заявили, че подозира "умишлена намеса от страна на Русия".

На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори отрицателно.

"По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала“, съобщиха от пресцентъра на българското правителство.