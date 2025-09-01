България

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

ЕК: Българските власти подозират "умишлена намеса от страна на Русия"

1 септември 2025, 16:28
Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности
Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака
Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС
Ето какво време ни е приготвил септември

Ето какво време ни е приготвил септември
Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?

Обвинение и за адвоката на задържания за сексуални отношения с ученичка?
Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти

Колчета обезопасяват участък от Е79 след фатални инциденти
ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Д митрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин, отрече участие на Русия в заглушаването на GPS навигацията на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България, предава ТАСС.

"Информацията ви е невярна“, заяви Песков и в коментар пред "Файненшъл Таймс".

По-рано днес британската медия съобщи за инцидент при при кацането на самолета с фон дер Лайен в Пловдив. GPS системата е била заглушена, в резултат на което пилотите е трябвало да използват хартиени карти, за да приземят машината.

МС потвърди инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са заявили, че подозира "умишлена намеса от страна на Русия".

На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори отрицателно.

"По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала“, съобщиха от пресцентъра на българското правителство.

Източник: ТАСС    
самолет Урсула фон дер Лайен Пловдив
Последвайте ни
Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

Родена по време на руска атака, убита от руска атака – тя не доживя третия си рожден ден

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Безработицата в България леко се повишава

Безработицата в България леко се повишава

pariteni.bg
Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

Opel се похвали с изключително нисък разход на Astra комби

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 23 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 20 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 17 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 20 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 14 минути

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Свят Преди 49 минути

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Любопитно Преди 1 час

Тези зодиакални знаци усещат скритото и рядко грешат – вижте кои са в галерията

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 1 час

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

Пожар в Белослав, огънят достигна къщи

България Преди 1 час

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

Свят Преди 1 час

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Свят Преди 1 час

„Тайфун Блок-4“ е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

България Преди 2 часа

По случая се води досъдебно производство

<p>Кризите, които промениха човечеството за по-добро</p>

От Черната смърт до Голямата депресия: Уроците, които спасиха човечеството

Любопитно Преди 2 часа

Как хората са преодолели Черната смърт, Голямата депресия или испанския грип?

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

46-годишната телевизионна звезда беше забелязана с оскъден черен бански на плаж в Маями

<p>Годеницата на Роналдо дебютира с огромния си пръстен във Венеция</p>

Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция

Любопитно Преди 2 часа

Годеницата на футболната звезда привлече всички погледи при пристигането си за фестивала

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

България Преди 2 часа

В момента се изяснява състоянието му

Земетресение разлюля района на Неапол

Земетресение разлюля района на Неапол

Свят Преди 2 часа

Като предпазна мярка местните влакове са спрени

<p>Риба с прозрачен череп дебне в дълбините</p>

Извънземно от дълбините: Риба с прозрачен череп дебне в дълбините

Любопитно Преди 2 часа

Тези дълбоководни обитатели имат прозрачна глава,което позволява на големите им очи да гледат нагоре

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Съветът НАТО-Украйна ще обсъди отговор на руските удари

Свят Преди 2 часа

Очакваме дискусиите да бъдат съсредоточени върху усилията за мир, каза Андрий Сибиха

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

Германски депутат за използването на замразените руски активи: Всички варианти са възможни

Свят Преди 3 часа

В Европейския съюз са замразени около 210 милиарда евро активи

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Ретрограден Сатурн в Риби: Какво означава за всяка зодия

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

Официално: Филип Кръстев подсили тим от Чемпиъншип

Gong.bg

Официално: Матей Казийски ще играе за български клуб (видео)

Gong.bg

Тежък трафик към границата с Гърция (ВИДЕО)

Nova.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg