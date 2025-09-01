България

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Наложило се е той да кацне принудително на летище Пловдив

1 септември 2025, 12:08
Източник: ЕПА/БГНЕС

Неутрализирана е била GPS навигациятa на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, което е наложило той да кацне принудително, използвайки хартиени карти на летище Пловдив при посещението ѝ у нас, съобщи авторитетното издание "Файненшъл Таймс".

Използвани са карти, а не електронна система за навигация.

Това съобщава "Файненшъл Таймс", като се позовава на три източника. Инцидентът се разследва като руска операция и се е случил при излитането на самолета на Урсула фон дер Лайен след визитата ѝ у нас.

Подозирана руска намеса,

насочена срещу Урсула фон дер Лайен, блокира GPS навигационните услуги на българско летище и принуди самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти. Самолетът беше лишен от електронни навигационни средства по време на подхода към пловдивското летище, като трима официални източници, запознати с инцидента, заявиха, че инцидентът се третира като операция на руска намеса.

Цялата зона на летището загуби GPS сигнал,“ каза един от служителите. След като обиколи летището в продължение на час, пилотът реши да приземи самолета ръчно, използвайки аналогови карти, добавиха те. Беше несъмнена намеса“.

За коментар бяха потърсени Кремъл и Европейската комисия.

Българската дирекция Въздушно движение“ потвърди инцидента в изявление за Financial Times.

От февруари 2022 г. се наблюдава значително увеличение на случаите на заглушаване (GPS) и наскоро на подмяна на сигнала,“ се казва в изявлението. Тези намеси нарушават точния прием на (GPS) сигнали, водейки до различни оперативни затруднения за самолетите и наземните системи.“

Т.нар. GPS заглушаване и подмяна на сигнала, които изкривяват или предотвратяват достъпа до сателитната навигационна система, традиционно се използват от военни и разузнавателни служби за защита на чувствителни обекти, но все по-често се прилагат от държави като Русия като средство за нарушаване на гражданския живот.

Правителствата на ЕС предупреждават, че нарастващото GPS заглушаване, за което се обвинява Русия, може да доведе до голяма авиационна катастрофа,

като фактически заслепява търговските самолети по време на полет.

Случаите на GPS заглушаване значително се увеличиха в Балтийско море и в източноевропейските държави близо до Русия през последните години, като засегнаха самолети, лодки и граждани, използващи системата за ежедневна навигация.

Фон дер Лайен пътуваше от Варшава до централния български град, за да се срещне с премиера Румен Желязков и да посети оръжейна фабрика. Председателят на комисията бе на обиколка в държавите на първа линия на ЕС, за да обсъди усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна.

Руският президент Владимир Путин не се е променил и няма да се промени,“ каза фон дер Лайен пред репортери на българска земя в неделя. Той е хищник. Може да бъде сдържан само чрез силна възпираща стратегия“.

България е един от най-важните европейски доставчици на военна техника за Украйна, първоначално с оръжия от съветската епоха в началните месеци на войната, а сега с артилерия и други продукти, произвеждани от голямата отбранителна индустрия на страната.

Фон дер Лайен напусна Пловдив със същия самолет без инциденти след визитата.

Посещението на Фон дер Лайен в България е част от обиколка в държавите от граничната линия на ЕС, насочена към обсъждане на усилията за подобряване на отбранителната готовност на блока в отговор на войната на Русия срещу Украйна. По време на престоя си в България тя се срещна с премиера Румен Желязков и посети оръжейна фабрика, подчертавайки ролята на България като важен европейски доставчик на военна техника за Украйна. Инцидентът с нейния самолет подчертава геополитическото напрежение и рисковете, които съвременните конфликти носят за гражданската инфраструктура.

Източник: Файненшъл таймс    
Урсула фон дер Лайен инцидент самолет кацане летище Пловдив GPS заглушаване хартиени карти руска намеса
