Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Тя се отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната

Обновена преди 2 минути / 31 август 2025, 17:33
П редседателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна на летището в Пловдив. Оттам тя се отправи към Сопот, където ще посети най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, предаде NOVA.

Премиерът Росен Желязков лично посрещна председателя на Европейската комисия с букет рози. Визитата ѝ е част от обиколката ѝ в седемте държави, намиращи се в непосредствена близост до продължаващата война в Украйна. 

"България има много силна традиция в отбранителната индустрия в рамките на ЕС. Най-големият частен работодател в страната е в тази сфера, произвеждате голямо количество боеприпаси. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре, благодаря за подкрепата на вашата смела съседка Украйна", заяви Фон дер Лайен. 

Тя съобщи, че 150 млрд. евро ще бъдат предоставени за съвместни обществени поръчки в индустрията. "В Сопот ще бъдат открити около 1000 нови работни места и ще се увеличат производството на боеприпаси - трябва да стигне 2 млн. снаряда до края на годината. Приносът на България и отбранителната индустрия са повод за национална гордост. С финансирането е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности на заседание на Европейския съвет", обясни тя.

"Запознахме г-жа Фон дер Лайен с възможностите на отбранителната ни индустрия. Всичко е в контекста на засилване на отбранителната способност на ЕС, която трябва да се развие. Гаранциите за сигурност ще намерят своето практическо приложение. Бялата книга и механизмът "Сейф" дават ясни перспективи за развитие на индустриалните отбранителни капацитети, което означава технологичен трансфер. За нас е важно да осигуряваме всички гаранции  за сигурност, което предполага стратегическото ни разположение в Източна Европа", заяви премиерът Желязков.

Източник: Министерски съвет

По време на посещението си в страната Фон дер Лайен проведе среща с българския министър-председател Росен Желязков. Двамата обсъдиха въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това те разгледаха завода и се запознаха с неговите възможности заедно на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и военния министър Атанас Запрянов. 

Източник: Министерски съвет

Премиерът Желязков запозна председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата обсъдиха също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.

Урсула фон дер Лайен прави обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България. Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

13 снимки
