Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Шефът на НАТО Марк Рюте заяви, че организацията приема „много сериозно“ смущаването на GPS, след като в неделя самолет, превозващ председателя на Европейската комисия, беше засегнат в предполагаема руска намеса при кацането ѝ в България.

Говорейки в Люксембург, Рюте каза, че НАТО работи „ден и нощ“, за да се увери, че „това няма да се повтори.“

Той също така предупреди:

„Всички сме на източния фланг сега, независимо дали живеете в Лондон или някъде другаде.“

GPS, система, на която разчитаме всеки ден за навигация с самолет, кола или по море, е уязвима.

По време на войната в Украйна и двете страни се опитват да нарушат GPS сигналите, за да се защитят от хиляди убийствени дронове, които сега изпълват небето. Всякакви британски войски, разположени като мироопазващи, вероятно ще се сблъскат с GPS смущения, и британското правителство изразходва милиони за технологии против смущения.

Но GPS не се нарушава само в зони на война - пътнически самолети по целия свят също изпитват смущения.

Ако сте летели над Източна Европа или наскоро сте пътували за почивка в Кипър, е възможно самолетът ви да е изпитвал GPS смущения без да знаете, пише Sky News.

Особено подозренията са насочени към Калининград, малкия руски анклав близо до Полша.

Смущенията на GPS добавят допълнителен риск, но пилотите могат да се справят с него, използвайки алтернативни навигационни системи, казва пилотът Аксели. В авиационната общност обаче някои смятат, че проблемът е по-сериозен, като влошава работата на самолетите и ефектите могат да се засилят с увеличаването на сложността на техниката.

С около 1 500 полета на ден, които според съобщенията са засегнати от GPS смущения, и експерти сочещи страни като Русия и Израел, Sky News разгледа тази сенчеста практика, за да разбере какво се случва и какво означава това за пътниците.

Как работят GPS смущенията?

Има два основни вида GPS смущения - „jamming“ (заглушаване) и „spoofing“ (измама).

Заглушаването претоварва навигационните системи и спира правилната им работа, докато „spoofing“-ът (спуфинг) е по-сериозен и включва изпращане на фалшиви GPS сигнали, които могат да заблудят самолетите, карайки ги да мислят, че са стотици мили от действителното си местоположение. Според индустриална група докладите за „spoofing“ са се увеличили с 500% през миналата година.

„Започва, когато достигнете 5 000 фута над земята“, казва пилотът Аксели.

С повишаването на самолета, дисплеят показва на пилотите, че GPS сигналът е загубен, но ако се извършва „spoofing“, могат да се появят и фалшиви съобщения:

„Можете да получите фалшиви предупреждения за близост до земята като 'Предстоящо препятствие, вдигнете се, вдигнете се'.“

Аксели пилотира пътнически самолети – основно Airbus A320 и A330 – за Finnair от летище Хелзинки.

„Като цяло не е опасно… но когато действате – умишлено или не – срещу търговски полет, се създават рискове.“

Спуфингът е по-опасен от заглушаването, казва опитният пилот Шон Фицпатрик, защото самолетът получава фалшива информация, която може да повреди определени системи.

„Когато започна, самолетните системи за предупреждение сигнализираха на 33 000 фута… казваха, че ще се сблъскате с хълм, а пилотите се чудеха какво става.“

Днес съществуват протоколи за справяне с това, и пилотите могат да изключат навигационните системи, за да минимизират смущенията. Според Шон полетите остават безопасни.

Опит със смущения на GPS

Той наскоро е изпитал GPS смущения, докато лети с Boeing 747 в саудитското въздушно пространство, южно от границата с Йордания.

„Изведнъж GPS получи изкривени сигнали заради спуфинг и си мислеше, че съм на 200 мили на север – в Сирия“, казва Шон. „Тогава автопилотът започна да коригира вляво. Самолетът започна да се завива и е като: какво правиш?“

Според него в някои райони въздушните коридори са „доста тесни“: „Ако не сте нащрек, самолетът започва да се насочва към места, където не искате да отиде.“

Доклад, публикуван през септември 2024 г. от OPS Group – организация на пилоти, диспечери, графици и контролери – установява, че ефектът на „spoofing“ върху безопасността на полетите, експлоатацията на самолетите и управлението на въздушния трафик е „изключително значителен“.

Групата твърди, че с „малки изключения“ спуфингът се използва от „държавни участници“ в резултат на регионални конфликти.

„До момента няма самолет, който да е бил директно целенасочен. Ако това се промени, последиците могат да бъдат още по-сериозни“, се казва в доклада.

Най-голямата опасност според OPS Group е свързана със системата за предупреждение за близост до земята, като броят на фалшивите аларми е изключително висок и има тенденция за нормализиране на риска.

Калининград и GPS смущенията

Аксели и колегите му в Северна Европа осъзнават колко близо са до Русия.

Те изпитват GPS смущения в район от 100–200 км, което показва „сериозна организация зад операцията“.

Анализаторът Ноа Силвия от RUSI твърди, че е „доказано категорично“, че GPS смущенията идват от Калининград, малкия руски анклав северно от Полша. Има и смущения над територията на Русия.

Смущенията над територията на Русия вероятно са предназначени да объркат дроновете с голям обсег, които Украйна използва срещу летища и нефтени рафинерии. Но ситуацията около Калининград е различна – там няма военна нужда, защото анклавът не е под обстрел.

Спуфингът в района на Калининград влияе на страните от Балтика, Финландия и Полша и изисква „масивни енергийни източници“.

През март 2024 г. GPS сигналите на полета на тогавашния британски министър на отбраната Грант Шапс са били заглушени в района на Калининград, като мобилните телефони не можели да се свържат с интернет и самолетът трябвало да използва алтернативни методи за определяне на позицията.

През следващия месец Естония обвини Русия в нарушаване на международните авиационни правила, след като Finnair бе принудена да спре полетите до летището в Тарту заради прекъсванията. Литовският министър на външните работи заяви, че смущенията на GPS са част от „враждебните действия“ на Русия и се засилват, като се наблюдават дори до Великобритания.

GPS смущения и войната в Украйна

Смущенията на GPS са станали рутинни по време на войната в Украйна, докато украинските оператори на дронове продължават да атакуват руски нефтени рафинерии и Черноморския флот, унищожавайки няколко военни кораба.

Украйна също призна, че извършва GPS смущения, за да обърка руските въздушни удари, предупреждавайки гражданите, че смартфоните с автоматична часова зона могат да бъдат заблудени от спуфинг и навигационните системи може да не работят правилно по време на въздушни тревоги.

Министерството на отбраната на Великобритания е инвестирало поне 30 млн. паунда в проекти за противодействие на GPS смущения, включително чрез търсене на частни компании за идеи за технологии срещу заглушаване, част от Project Wayfind.

Великобритания също изгражда ново съоръжение „silent hangar“, достатъчно голямо, за да побере някои от най-големите си военни самолети и да тества технологии против GPS смущения.

„GPS заглушаването за дезориентация на оборудването става все по-често. То е неселективно и може да засегне всички граждански и военни самолети. Нашите самолети са оборудвани с различни възможности, за да могат да оперират в разнообразни среди, включително там, където може да се случи GPS заглушаване. Чрез Project Wayfind работим и за подобряване на операциите с дронове в среди със смущения на GPS“, казва говорител на MoD.

Черно море и други региони

В Черно море, където руски кораби са били атакувани от украински дронове, има доказателства за GPS смущения. Сигналите от плавателни съдове извън пристанището изглежда се изкривяват.

Анализът на Sky News на данни от Vesselfinder за шест кораба за 24 часа показва странни движения на едно и също място. Според експерта д-р Томас Уитингтън, не е ясно какво точно причинява смущенията – дали GPS заглушаващо устройство на буй или самите кораби изпращат фалшива информация.

Съобщено е и за GPS спуфинг в Близкия изток, използван от Израел, за да наруши точността на евтини боеприпаси, използвани от Хизбула и "Хамас".

Южнокорейската армия съобщава, че дрон се е разбил след GPS заглушаване от Северна Корея.

Влияние върху цивилната авиация

За гражданските полети, според Шон Фицпатрик, спуфингът вече не е толкова голям проблем, защото авиокомпаниите са подготвени и могат да използват алтернативни системи.

Въпреки това оплакванията за GPS смущения при цивилни полети нарастват. Докладът на OPS Group заявява, че бъдещето на използването на GPS в авиацията е несигурно.

„Вече наблюдаваме значително увеличение както на спуфинг, така и на въздействието върху самолетите. Местата на засегнатите райони могат да се разширят, а последствията да се влошат.“

Аксели добавя, че пилотите свикват с GPS смущенията и фалшивите предупреждения, следвайки процедурите в тези райони, което е най-голямата заплаха – какво ще стане, когато предупреждението е реално?