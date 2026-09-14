България

Уволненият директор на 138-о училище е назначен за зам.-директор в друго столично училище

Това е станало през лятната ваканция

Обновена преди 37 минути / 14 септември 2026, 19:13
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  • Уволненият директор на 138. СУЗИЕ Александър Евтимов е бил назначен за зам.-директор в 141. ОУ, въпреки че срещу него има случай с открити камери в тоалетните на предишното му училище.
  • Назначението е направено през лятото от тогавашната директорка на 141. ОУ Виргиния Заркова, която напусна поста на 9 септември; информацията за Евтимов вече е премахната от сайта на училището.
  • РУО-София-град е започнало спешна проверка на назначенията, а образователният министър Георги Вълчев заяви, че не одобрява случая и ще разговаря с ръководството на училището.

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

Уволненият директор на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" в София - Александър Евтимов през лятото е назначен за зам.-директор в 141 ОУ „Народни будители“. Информация за това се появи в публичното пространство, а в последствие беше потвърдена от министъра на образованието Георги Вълчев и РУО-София-град. 

 

Евтимов беше задържан в края на миналата година и малко по-късно пуснат под гаранция, след като в тоалетните на 138-о училище бяха открити камери. Самият Евтимов отрича да ги е сложил. Според него устройствата вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 г.

През лятото Евтимов е назначен за заместник директор по учебната дейност на 141 ОУ от директорката инж. Виргиния Заркова, а в сайта на училището в секция „Екип” е бил представен като Александър Людмилов. Тази информация обаче вече е изтрита. 

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Само преди дни, на 9 септември, Заркова напуска поста си. Сега на нейно място има временно изпълняващ длъжността д-р Гена Живкова-Чолакова. 

От РУО-София град отговориха на запитване на NOVA по казуса: „Във връзка с внезапното напускане на директора на 141. ОУ „Народни будители“ през изминалата седмица, на 09.09.2026 г., сряда, е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред.

По повод постъпилите запитвания и засиления обществен интерес по темата РУО – София-град е изискало в спешен порядък доклад от новия директор относно кадровото обезпечаване на училището през периода на лятната ваканция, включително за извършените назначения.

Общественият интерес към случая изисква незабавни и категорични действия. Именно поради това РУО – София-град извършва проверка на всички относими обстоятелства в рамките на своите правомощия. 

След приключване на проверката и при установяване на нарушения или законови основания за предприемане на мерки, РУО – София-град ще действа незабавно в рамките на своите правомощия.

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

Основен приоритет остава нормалното функциониране на училището и осигуряването на спокойна и сигурна образователна среда за учениците в началото на учебната година", се казва в позицията.

Министърът на образованието също коментира пред журналисти темата. „Днес ми докладваха колегите от регионалното управление. Действително има такъв случай. Не зная дали е приключила прокурорската проверка по случая. Аз лично не одобрявам такъв тип действия. Ще проведа разговори с директора на училището, тъй като те са работодатели на учителите и заместник-директорите”, каза Георги Вълчев.

Готов е да се намеси по казуса, доколкото има правомощия. „Основната отговорност е на директора и РУО, което координира дейността на училищните ръководства”, каза Вълчев.

Източник: NOVA    
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