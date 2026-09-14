Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се договорили да спрат ударите по енергийната инфраструктура на другата страна, но двете държави все още не са потвърдили договорката.

Тръмп призова Украйна да не атакува руските петролни рафинерии и дизелови мощности, като свърза войната с поскъпването на дизела; Москва приветства позицията му.

Цената на дизела в САЩ е достигнала рекордните $6 за галон, на фона на войната в Украйна и ограниченията на петролните доставки през Ормузкия проток.

Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Украйна и Русия са се договорили да прекратят атаките срещу енергийната инфраструктура на другата страна. Това предаде CNBC .

„Украйна се съгласи да не нанася удари по руските енергийни обекти. Русия се съгласи да направи същото!“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

Той също така заяви: „Повишаването на цената на дизела в света се дължи най-вече на войната между Русия и Украйна, а не на Иран.“

Нито Украйна, нито Русия потвърдиха незабавно твърдението на Тръмп.

Съобщението му беше направено ден след като Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски „да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“.

„Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото причинява недостиг на дизел“, заяви Тръмп по време на посещението си в Ирландия.

Москва приветства коментара на Тръмп.

Украйна обаче настоява, че енергийните обекти са легитимни военни цели, докато страната продължава да се противопоставя на руските сили, нахлули в нея преди повече от четири години.

В четвъртък Зеленски заяви, че Украйна е нанесла удари по две руски петролни рафинерии. Той също така каза, че Москва използва приходите от петрола „за финансиране на войната и убийствата на украинци“.

Средната цена на дизела в САЩ, който е важен енергиен източник за промишлената техника и други тежки машини, достигна за първи път 6 долара за галон в петък.

Рязкото поскъпване съвпадна с ескалацията на войната в Иран, включително с неотдавнашната атака с дрон срещу стратегическия петролопровод „Изток-Запад“ в Саудитска Арабия.

Тръбопроводът се използва за заобикаляне на Ормузкия проток, ключов маршрут за транспортиране на петрол, по който търговският трафик продължава да бъде силно ограничен, откакто САЩ и Израел атакуваха Иран в края на февруари.