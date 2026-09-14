България

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че два инцидента за по-малко от месец са притеснителни за жителите на областта

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 08:55
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Ч етири-пет дни преди втория взрив в складовете за боеприпаси на „ЕМКО“ край Дряново е била извършена проверка от службите за контрол на общоопасните средства към МВР. Нарушения не са установени. Това заяви областният управител на Габрово Кристина Сидорова в ефира на „Здравей, България“.

Пожарът в складовете на „ЕМКО“ е напълно потушен, няма замърсяване на въздуха

„Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта“, заяви Сидорова.

Тя посочи, че по време на пожара е поддържала постоянна връзка с директора на пожарната. Имало е и готовност за евакуация на населението, ако ситуацията го е наложила.

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

Пожарът в района на складовете за боеприпаси край Дряново вече е напълно овладян. Няма опасност за населението и не е установено замърсяване на въздуха.

Към момента полицейското присъствие в района остава засилено.

Причините за втория инцидент се изясняват в рамките на разследването.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Емко Дряново взрив пожар складове за боеприпаси инцидент разследване Кристина Сидорова МВР безопасност
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