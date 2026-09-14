Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

- Полски военни извадиха от Балтийско море край Северна Полша дрон, който според първоначалния оглед вероятно е руски военен.
- Дронът е открит край плажа в Русиново, близо до Ярославец, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.
- Случаят идва на фона на зачестили нарушения на въздушното пространство на източния фланг на НАТО и след руски удар по влак близо до полско-украинската граница.
Kosiniak-Kamysz: z Bałtyku, w okolicy Rusinowa, wyłowiono drona. Prawdopodobnie rosyjskiego#włączprawdę #TVRepublika https://t.co/brgZ52QhJN— Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) September 14, 2026
Полски военни извадиха от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски, край брега на Северна Полша, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.
Страните от източния фланг на НАТО неведнъж са засичали дронове, навлизащи във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи и извън границите на Алианса.
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„Военните са открили и извадили от Балтийско море дрон край плажа в Русиново, близо до Ярославец“, написа в Екс Кошиняк-Камиш. „Първоначалният оглед показва, че това е руски военен дрон“, допълни той.
Вчера руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница, малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати пътуваха по същата железопътна линия.