Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

Полицията и военната полиция охраняват части от повреден обект, свален от полските власти във Вохин, Полша. 10 септември 2025.

Полски военни извадиха от Балтийско море край Северна Полша дрон, който според първоначалния оглед вероятно е руски военен.

Дронът е открит край плажа в Русиново, близо до Ярославец, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш.

Случаят идва на фона на зачестили нарушения на въздушното пространство на източния фланг на НАТО и след руски удар по влак близо до полско-украинската граница.

Полски военни извадиха от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски, край брега на Северна Полша, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

Страните от източния фланг на НАТО неведнъж са засичали дронове, навлизащи във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи и извън границите на Алианса.

Полша прехвана руски самолет над Балтийско море

„Военните са открили и извадили от Балтийско море дрон край плажа в Русиново, близо до Ярославец“, написа в Екс Кошиняк-Камиш. „Първоначалният оглед показва, че това е руски военен дрон“, допълни той.

Вчера руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница, малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати пътуваха по същата железопътна линия.