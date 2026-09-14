Месар пробутвал свинско месо като говеждо в Ирак, осъдиха го на 10 години затвор

Месар в Наджаф, един от най-свещените шиитски градове, е осъден на 10 години затвор за продажба на свинско месо, представяно като говеждо.

При ареста му са открити 75 кг свинско месо, а съдът го е признал за виновен по закон от 1998 г. срещу продажбата на негодно за консумация животинско месо.

Макар ислямът да забранява свинското, иракското законодателство по принцип не забранява продажбата му, което прави подвеждането на клиентите ключово за присъдата.

Irak : un boucher condamné à 10 ans de prison pour avoir vendu du porc qu'il faisait passer pour du bœufhttps://t.co/EE9mzVSING — ⚜️Bernard Fourage ⚜️ (@FourageBernard) September 14, 2026

Месар беше осъден на 10 години затвор в един от най-свещените градове на исляма в Ирак за това, че е продавал на клиентите си свинско месо, което представял като говеждо, предаде Франс прес.

Висшият съдебен съвет на Ирак призна за виновен търговеца, който беше арестуван за притежанието на 75 килограма свинско месо в град Наджаф, където се намира едно от най-големите места за поклонение в шиитския ислям.

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Въпреки че ислямската религия забранява консумацията на свинското месо, смятано за нечисто, иракското законодателство не ограничава продажбата му в страната с мюсюлманско мнозинство, в която обаче живее и християнско малцинство.

През май 2008 г. в хладилна база за плодове и зеленчуци в Лозница бяха открити над 17 тона свинско месо и кожички с неизвестен произход

Съдът обоснова присъдата си със закон от 1998 г., който криминализира "продажбата на кучешко и магарешко месо, както и друг вид животинско месо, негодно за човешка консумация".

Милиони поклонници от цял свят се събират всяка година в Наджаф, за да се поклонят пред мавзолея на имам Али, четвъртият халиф на исляма и първият шиитски имам, както и зет на пророка Мохамед, отбелязва АФП.