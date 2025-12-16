Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Д иректорът на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан. Източници на NOVA в МВР потвърдиха, че има образувано досъдебно производство.
Разследването е свързано с поставянето скрити камери в сградата училището, с които вероятно са следени част от учениците, проверени са и тоалетните, научи БНТ от източници, близки до разследването.
Според източници на БНТ сигналът е бил подаден в ГДБОП от бивши служители на училището, които твърдят, че са били притискани и тормозени от директора.
По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават.
Проверява се дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамерите.