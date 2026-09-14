Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Марк Рюте определи руския удар по пътнически влак в Украйна като признак за „отчаянието“ на Путин и заяви, че Русия се държи все по-безотговорно.

Генералният секретар на НАТО отхвърли опитите за сплашване и разделение на съюзниците и обеща засилване на подкрепата за Украйна.

Рюте предупреди, че руските атаки застрашават и гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО, като подчерта готовността на алианса да защитава всяка част от територията си.

🇺🇦🇷🇺 NATO Chief Rutte: Ukraine Train Strikes Show Putin’s Desperation — September 14, 2026



🔹 NATO Secretary General Mark Rutte said strikes on trains in Ukraine demonstrate how “desperate” Russian President Vladimir Putin has become.



🔹 Rutte said Russia is becoming… — Markets Today (@marketsday) September 14, 2026

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на (руския президент Владимир) Путин, коментира днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

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Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.