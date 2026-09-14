Свят

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Генералният секретар на НАТО заяви, че Москва няма да успее да спре западната подкрепа за Украйна

14 септември 2026, 16:39
Марк Рюте
Марк Рюте   
Източник: istock
  • Марк Рюте определи руския удар по пътнически влак в Украйна като признак за „отчаянието“ на Путин и заяви, че Русия се държи все по-безотговорно.
  • Генералният секретар на НАТО отхвърли опитите за сплашване и разделение на съюзниците и обеща засилване на подкрепата за Украйна.
  • Рюте предупреди, че руските атаки застрашават и гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО, като подчерта готовността на алианса да защитава всяка част от територията си.

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на (руския президент Владимир) Путин, коментира днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

"НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз": Ще се поддаде ли Алиансът на заплахите на Русия

Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Марк Рюте НАТО Русия Украйна Владимир Путин Руски удари Подкрепа за Украйна Гражданска инфраструктура Съвместна отбрана Отчаяние
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Психологът Росен Йорданов: Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“

Психологът Росен Йорданов: Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 3 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

САЩ се противопоставиха на достъпа на иранския ядрен шеф до конференцията на МААЕ

Свят Преди 27 минути

Вашингтон се е противопоставил на изключение от санкциите, което би позволило на Мохамад Еслами да пътува до Австрия.

Полицията и военната полиция охраняват части от повреден обект, свален от полските власти във Вохин, Полша. 10 септември 2025.

Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

Свят Преди 33 минути

Дронът е открит край плажа в Русиново, близо до Ярославец, съобщи полският министър на отбраната

Ормузкия проток

Иран постави 77 кораба в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

Свят Преди 55 минути

Плавателните съдове са заплашени с глоби, задържане или конфискация, а Иран предупреди и компаниите, които им оказват услуги

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

Любопитно Преди 1 час

Аран Мърфи тръгва по стъпките на баща си и получи роля в нов сериал на HBO, но феновете са категорични: „Няма нужда от ДНК тест“

Големи нефтени/газови тръбопроводи

Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Свят Преди 1 час

Американският енергиен министър Крис Райт уточни, че първоначално обявеният обем от 17 млн. барела е бил занижен

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Парите ни Преди 1 час

Скъпият петрол подхранва инфлационните страхове, а това засилва натиска върху благородния метал

Руски шпионаж

Германия обвини жена в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 1 час

Федералната прокуратура твърди, че тя е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Изолаторът ще посрещне новите си обитатели след оспорвана битка за територия тази вечер

Индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи, 12 септември 2026 г.

Кремъл: Си Цзинпин и Моди са готови да помогнат за края на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Според Дмитрий Песков лидерите на Китай и Индия са изразили готовност да участват в уреждането на конфликта

Електрически тротинетки

Дете на 13 и мъж на 57 години са с опасност за живота след падания с тротинетки в Монтанско

България Преди 1 час

13-годишно момче и 57-годишен мъж са настанени в реанимация

.

Вестник „Телеграф“ ще подари колекционерска икона за светлия празник на 17 септември

Любопитно Преди 1 час

Френският президент Еманюел Макрон и финландският му колега Александер Стуб

Финландия се присъедини към френската инициатива за ядрено възпиране на Макрон

Свят Преди 1 час

С това държавите, участващи във френската инициатива, стават десет

След забележка за малтретирано куче: Мъж наръга двама пред очите на дете във Варна

След забележка за малтретирано куче: Мъж наръга двама пред очите на дете във Варна

България Преди 1 час

Нападението е станало в „Цветния квартал“, след като възникнал спор заради малтретиране на домашно куче

Президентски избори в България (2026 г.)

Започна подаването на заявления за гласуване по настоящ адрес

България Преди 2 часа

Заявленията се подават чрез общинската администрация или онлайн чрез сайта на ГД ГРАО

Централата на Световната банка

Световната банка отпуска на Украйна $841 млн. с гаранции от Канада

Свят Преди 2 часа

Средствата ще бъдат използвани за бюджетна подкрепа и пенсионни плащания

Европейска комисия

Русия удари край полската граница, ЕК предупреди за заплахата

Свят Преди 2 часа

Европейската комисия заяви, че приема изключително сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Троянския манастир? Един маршрут, който си заслужава да извървите

sinoptik.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg

Джеймс Франко, награден два пъти със „Златен глобус“, ще играе във филма за Стоичков

Edna.bg

Разкриха предполагаемата причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Edna.bg

Еду Гаспар: Убеден съм, че ще имаме много успехи с Левски, Веласкес е специален

Gong.bg

Атанас Бостанджиев обяви амбициозни цели пред Левски

Gong.bg

„Свободно съчинение“: Семейства на загиналите с остри критики след брифинга за „Петрохан“

Nova.bg

Психологичната експертиза: Ивайло Калушев е сексуален насилник с влечение към подрастващи

Nova.bg