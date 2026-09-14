„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

К рушата не пада по-далеч от дървото - 19-годишният Аран Мърфи, по-малкият син на звездата от „Опенхаймер“ и „Остри козирки“ Килиън Мърфи, върви с бързи стъпки по актьорския път на баща си. Младежът получи роля в предстоящия сериал на HBO „Youth“ („Младост“), но не само талантът му обира овациите в социалните мрежи, съобщава Page Six.

След появата си на червения килим в Лондон за новия проект, кадрите с Аран станаха вируси. Почитателите останаха без думи от поразителната му прилика с 50-годишния му баща, като мнозина нарекоха младежа „клонинг“ и „копи-пейст“ версия на ирландския синеок актьор.

„Това е неговият близнак!“, гласи един от най-популярните коментари в интернет.

„Определено няма нужда от ДНК тест“, шегува се друг потребител.

Cillian Murphy’s lookalike son goes viral for being identical to his famous father: ‘Copy and paste’ https://t.co/6P3VsPAzak pic.twitter.com/wrMixh3EII — New York Post (@nypost) September 13, 2026

Не само визия, но и глас, и жестове

Феновете отбелязват, че Аран е наследил не само хипнотизиращия поглед и скули на баща си, но и специфичния му глас, маниери и поведение пред камерата. В скорошно видео интервю за новия сериал тийнейджърът заплени публиката с дикцията си, която досущ напомня за тази на носителя на „Оскар“.

Аран проявява интерес към актьорството от малък. Едва 11-годишен той играе в театралната постановка „Hamnet“, а филмовият му дебют е през 2022 г. в лентата „Lola“. През последните години той трупа сериозно CV - участва в адаптацията „Klara and the Sun“ на режисьора Тайка Уайтити заедно с Ейми Адамс и Джена Ортега, както и в мащабната продукция „WAR“ с Сиена Милър и Доминик Уест.

E o filho do Cillian Murphy que é a cópia do pai. pic.twitter.com/KQ6kGZaJU3 — POPTime (@poptime) September 13, 2026

Далеч от блясъка на Холивуд

Килиън Мърфи и съпругата му Ивон Макгинес, с която са женени от 2004 г., имат още един по-голям син - 20-годишния Малаки. Въпреки че децата им са родени в Лондон, семейството взема решение да ги отгледа далеч от светлините на прожекторите и Холивуд, премествайки се в Дъблин през 2015 г., за да бъдат близо до ирландските си корени.

„Те са наистина страхотни момчета. Забавляваме се много заедно. Не си правим 'филмови вечери с татко', но те харесват някои от проектите ми, въпреки че казваха, че всичките ми филми са твърде тежки и мрачни“, споделя с усмивка Килиън Мърфи.