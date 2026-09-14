Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Е дна от най-запомнящите се и сурови локации в историята на “Игри на волята” ще се завърне в екстремното риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Изолаторът ще замени Брега на отчаянието и ще приветства загубилото битката за територия племе с лишения и безсънни нощи.
Трите племена в голямата игра - Урагани, Канари и Вулкани, ще се изправят едни срещу други в зрелищен сблъсък, който ще определи разпределението на трите територии тази седмица. След като не успяха да направят правилно предположение за победител в последната LactoFlor - Битка на звездите, Зелените ще стартират днешното съревнование със сериозно изоставане, което може да застраши шансовете им за победа.
Междувременно действащите коалиции във всички отбори ще предприемат ключови ходове. Завърналият се с победа от елиминационната битка Боян ще опита да привлече нови съюзници на своя страна, докато триото на новодошлата Юлия, Жани и Александра, ще направи опит за стратегическо примирие с мъжете в племето.
Гледайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
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