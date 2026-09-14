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Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Изолаторът ще посрещне новите си обитатели след оспорвана битка за територия тази вечер

14 септември 2026, 16:07
Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”
Източник: NOVA

Е дна от най-запомнящите се и сурови локации в историята на “Игри на волята” ще се завърне в екстремното риалити тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Изолаторът ще замени Брега на отчаянието и ще приветства загубилото битката за територия племе с лишения и безсънни нощи.

Източник: NOVA

Трите племена в голямата игра - Урагани, Канари и Вулкани, ще се изправят едни срещу други в зрелищен сблъсък, който ще определи разпределението на трите територии тази седмица. След като не успяха да направят правилно предположение за победител в последната LactoFlor - Битка на звездите, Зелените ще стартират днешното съревнование със сериозно изоставане, което може да застраши шансовете им за победа.

Източник: NOVA

Междувременно действащите коалиции във всички отбори ще предприемат ключови ходове. Завърналият се с победа от елиминационната битка Боян ще опита да привлече нови съюзници на своя страна, докато триото на новодошлата Юлия, Жани и Александра, ще направи опит за стратегическо примирие с мъжете в племето.

Източник: NOVA

Гледайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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