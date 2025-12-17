Свят

Омбудсманът сезира МОН за скритите камери в 138-о училище

Омбудсманът изразява тревога и подчертава, че при доказване на подобни действия би било налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху правата на децата

17 декември 2025, 12:02
О мбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с публично разпространената информация за действия на директор на столично училище, при които има данни за поставяне на скрити камери в училищни тоалетни. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

По случая в 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София е образувано досъдебно производство, съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Омбудсманът изразява тревога и подчертава, че при доказване на подобни действия би било налице изключително тежко и недопустимо посегателство върху основни права на децата. Подобна практика би представлявала грубо нарушение на правото на лична неприкосновеност, на човешкото достойнство и на защитата на интимната сфера на детето, ценности, които са фундамент както за българската правна система, така и за международните стандарти за закрила на детето.

Терзиев за случая в 138-о СУ: Недопустимо посегателство върху децата

В писмото на омбудсмана се посочва, че макар темата за насилието между деца и за сигурността в училищната среда да е във фокуса на обществения и институционалния дебат, настоящият случай показва опасен риск от изместване на границите - от търсене на сигурност към практики на контрол и наблюдение, които могат да доведат до сериозно накърняване на личността и психическата неприкосновеност на децата.

Омбудсманът подчертава, че училището трябва да бъде защитена и сигурна среда, в която децата да се развиват като пълноценни личности, без страх, унижение и посегателство върху личното им пространство. Всеки акт, който създава усещане за наблюдение или нарушава интимната сфера на детето, разрушава доверието в училището като място за учене и израстване и нанася тежки щети върху психическото и емоционалното благополучие на учениците.

В тази връзка омбудсманът настоява да бъде гарантирана навременна, пълна и прозрачна информираност на родителите и настойниците, както за предприетите незабавни действия по случая, така и за мерките за превенция, които ще бъдат въведени с цел недопускане на подобни посегателства в бъдеще, ако те бъдат доказани. Родителите трябва да бъдат активна и информирана страна в процеса по гарантиране на сигурна и защитена училищна среда.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

В позицията си общественият защитник напомня, че всички училищни политики и управленски решения трябва да са в пълно съответствие с принципите и духа на Конвенция на ООН за правата на детето, която утвърждава човешките права, личното достойнство и най-добрия интерес на всяко дете като водещ стандарт.

Омбудсманът изразява очакване Министерство на образованието и науката в рамките на своите правомощия да предприеме всички необходими действия за изясняване на случая, както и за недопускане на подобни тежки посегателства  и за гарантиране на училищна среда, в която правата, достойнството и благополучието на децата са реално защитени и поставени в центъра на образователната политика.

Реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Във вторник в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев призовава органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми, каза столичният кмет. По думите му това е тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. "Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", каза Терзиев.  

Източник: БТА, Николета Василева    
Омбудсман Скрити камери Училищни тоалетни 138-о СУ София Директор на училище Права на децата Нарушаване на неприкосновеност Министерство на образованието Училищна сигурност
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 14 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 20 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 14 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 17 часа

