Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Високотехнологична сонда за проследяване на есетрови риби за €20 000 е била открадната от Дунав, но полицията я е открила и иззела.

Двама мъже на 21 и 27 години са я извадили от реката, транспортирали я с кон и каруца и разглобили апаратурата с намерение да я продадат на части.

Сондата, собственост на румънски научен институт и закупена с европейско финансиране, вече е върната, а по случая е образувано досъдебно производство.

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Сонда за проследяване на миграцията на есетровите риби на стойност 20 000 евро е била открадната от водите на Дунав и по-късно е намерена от полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за изчезналата високотехнологична сонда е бил подаден в полицейския участък във Вълчедръм от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Съоръжението е собственост на Националния институт за научни изследвания на Република Румъния и е закупено по проект с европейско финансиране с цел проследяване на миграцията на есетровите риби.

Включват още техниха в издирването на изчезналите рибари

След получаването на сигнала незабавно са започнали оперативно-издирвателни действия. Сондата е била открита разглобена в частен дом в село Долни Цибър, община Вълчедръм. Установени са извършителите – двама мъже на 21 и 27 години от селото. Те са извадили сондата от реката, транспортирали са я с кон и каруца до селото и са я разглобили с намерение да я продадат на части.

Апаратурата е иззета и върната на собствениците. По случая е образувано досъдебно производство, посочиха от полицейската дирекция.

Оттам съобщиха, че през последните години в региона не са регистрирани други подобни кражби на скъпа апаратура от Дунав.