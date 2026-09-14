България

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Двама мъже от Долни Цибър са установени като извършители, а апаратурата е открита разглобена в частен дом

14 септември 2026, 18:39
Река Дунав
Река Дунав   
Източник: БТА/AP
  • Високотехнологична сонда за проследяване на есетрови риби за €20 000 е била открадната от Дунав, но полицията я е открила и иззела.
  • Двама мъже на 21 и 27 години са я извадили от реката, транспортирали я с кон и каруца и разглобили апаратурата с намерение да я продадат на части.
  • Сондата, собственост на румънски научен институт и закупена с европейско финансиране, вече е върната, а по случая е образувано досъдебно производство.

Полицейска операция в Румъния заради кражба от офис на българска фирма

Сонда за проследяване на миграцията на есетровите риби на стойност 20 000 евро е била открадната от водите на Дунав и по-късно е намерена от полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за изчезналата високотехнологична сонда е бил подаден в полицейския участък във Вълчедръм от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Съоръжението е собственост на Националния институт за научни изследвания на Република Румъния и е закупено по проект с европейско финансиране с цел проследяване на миграцията на есетровите риби.

Включват още техниха в издирването на изчезналите рибари

След получаването на сигнала незабавно са започнали оперативно-издирвателни действия. Сондата е била открита разглобена в частен дом в село Долни Цибър, община Вълчедръм. Установени са извършителите – двама мъже на 21 и 27 години от селото. Те са извадили сондата от реката, транспортирали са я с кон и каруца до селото и са я разглобили с намерение да я продадат на части.

Апаратурата е иззета и върната на собствениците. По случая е образувано досъдебно производство, посочиха от полицейската дирекция.

Оттам съобщиха, че през последните години в региона не са регистрирани други подобни кражби на скъпа апаратура от Дунав.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
кражба сонда Дунав есетрови риби полиция Монтана Румъния Долни Цибър високотехнологична апаратура кон и каруца
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 породи кучета, които не понасят летните жеги

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Непълнолетните, обвинени в умишленото убийство на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив

Съдът назначи психолого-психиатрични експертизи на непълнолетните по делото за убийството в Пловдив

Свят Преди 7 минути

Общо 10 младежи между 14 и 17 години са били задържани, а обвинения са повдигнати на осем

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко

Зеленски отстрани от поста главния прокурор на Украйна

Свят Преди 27 минути

Кравченко подаде оставка на 7 септември, а днес Зеленски издаде указ за освобождаването му

Илюстративно изображение

Месар пробутвал свинско месо като говеждо в Ирак, осъдиха го на 10 години затвор

Свят Преди 1 час

Търговецът е бил арестуван в Наджаф, след като у него са открити 75 килограма свинско месо

Експерти изследват резервоар след експлозия на токсичен газ в йорданското пристанище Акаба на Червено море на 28 юни 2022 г.

11 души пострадаха при изтичане на амоняк в Акаба

Свят Преди 2 часа

Властите евакуираха южното пристанище, а течът е бил овладян след инцидент в промишлена зона

Осем куфара с разложени животински останки са открити в Ловеч

Осем куфара с разложени животински останки са открити в Ловеч

България Преди 2 часа

Останките са били в напреднал стадий на разложение, съобщиха от Районната прокуратура

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Парите ни Преди 3 часа

Близо 114 000 заявления вече са подадени, а помощта се отпуска без подоходен критерий

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

САЩ се противопоставиха на достъпа на иранския ядрен шеф до конференцията на МААЕ

Свят Преди 3 часа

Вашингтон се е противопоставил на изключение от санкциите, което би позволило на Мохамад Еслами да пътува до Австрия.

Полицията и военната полиция охраняват части от повреден обект, свален от полските власти във Вохин, Полша. 10 септември 2025.

Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

Свят Преди 3 часа

Дронът е открит край плажа в Русиново, близо до Ярославец, съобщи полският министър на отбраната

Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

30-годишният британски актьор оглави класацията за всички времена, изпреварвайки Зои Салдана с общ касови приход от космическите 15,5 милиарда долара

Илюстрация на задържане

Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

България Преди 3 часа

Според прокуратурата той е ритал кошчета, удрял шатри, псувал граждани и демонстративно се съблякъл

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

Парите ни Преди 3 часа

Сред санкционираните са голяма хранителна верига и мобилен оператор, проверките продължават в цялата страна

Ормузкия проток

Иран постави 77 кораба в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Плавателните съдове са заплашени с глоби, задържане или конфискация, а Иран предупреди и компаниите, които им оказват услуги

Марк Рюте

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Свят Преди 3 часа

Генералният секретар на НАТО заяви, че Москва няма да успее да спре западната подкрепа за Украйна

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

Любопитно Преди 3 часа

Аран Мърфи тръгва по стъпките на баща си и получи роля в нов сериал на HBO, но феновете са категорични: „Няма нужда от ДНК тест“

Големи нефтени/газови тръбопроводи

Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Свят Преди 3 часа

Американският енергиен министър Крис Райт уточни, че първоначално обявеният обем от 17 млн. барела е бил занижен

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Парите ни Преди 3 часа

Скъпият петрол подхранва инфлационните страхове, а това засилва натиска върху благородния метал

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Троянския манастир? Един маршрут, който си заслужава да извървите

sinoptik.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg

„8 години до безкрая“: Джъстин Бийбър с любовно признание към Хейли и думи за ново начало

Edna.bg

Евгени Генчев от Италия: Предстои му среща с Микеле Мороне за концерта им в България

Edna.bg

Уау! 18-годишен вкара гол директно от корнер, Хебър смаза Етър (видео)

Gong.bg

Лудогорец ударил на камък с бразилски талант

Gong.bg

Уволненият директор на 138-о училище е назначен за зам.-директор в друго столично училище

Nova.bg

„Свободно съчинение“: Семейства на загиналите с остри критики след брифинга за „Петрохан“

Nova.bg