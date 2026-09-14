Парите ни

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

Сред санкционираните са голяма хранителна верига и мобилен оператор, проверките продължават в цялата страна

Маргарита Костадинова

14 септември 2026, 16:46
КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември
Източник: iStock photos/Getty images

К омисията за защита на потребителите е наложила санкции за над 205 000 евро само от началото на септември, като част от нарушенията са свързани с необосновано повишаване на цените.

За този период КЗП е издала 46 наказателни постановления и е сключила 9 споразумения, съобщиха от Комисията.

Сред санкционираните има и големи участници на пазара.

На голяма търговска верига с национално присъствие в хранителния сектор е наложена имуществена санкция от 15 000 евро за необосновано повишаване на цените.

Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените

Мобилен оператор пък е санкциониран с 30 700 евро за повторно неспазване на заповед на КЗП за забрана на нелоялна търговска практика.

От Комисията подчертават, че мащабът и пазарното присъствие на даден търговец не го освобождават от отговорност и при доказано нарушение ще бъдат използвани предвидените в закона санкции.

Над 14 500 проверки от началото на двойното обозначаване

От началото на периода на двойно обозначаване на цените през август 2025 г. до момента КЗП е извършила 14 535 проверки.

За този период са съставени 1142 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 295 наказателни постановления и са сключени 502 споразумения.

Общият размер на наложените санкции достига 1,41 млн. евро.

Контролът върху цените продължава и след отпадането на задължителното двойно обозначаване. Законът продължава да забранява икономически необоснованото увеличение на цените, като при установено поскъпване търговецът трябва да може да докаже връзката му с обективни фактори като по-високи разходи за доставки, производство, труд, енергия, горива или суровини.

23 нарушения за необосновано поскъпване само за седмица

Само през последната седмица инспекторите на КЗП са извършили 583 проверки и са съставили 37 акта за установяване на административни нарушения.

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

От тях 23 са за необосновано увеличение на цените.

По още 27 случая са изпратени покани за съставяне на актове за установено необосновано повишаване на цените.

От КЗП посочват, че проверката е само първият етап. Когато бъде установено нарушение, следват административнонаказателни производства и санкции за търговците.

Проверяват и цените на ученическите стоки

Контролът обхваща и магазини за ученически пособия, униформи, детски спортни принадлежности и екипировка.

Инспекторите проследяват как са се променили крайните продажни цени спрямо сравним предходен период. При установено увеличение от търговеца се изискват доказателства, че то има икономическо основание.

КЗП предупреждава, че необоснованото повишаване на цените няма да бъде толерирано.

Законът предвижда имуществена санкция от 10 000 до 100 000 евро. Когато нарушението засяга повече от една стока, услуга или търговски обект, санкцията може да бъде наложена поотделно за всяко нарушение, което значително увеличава общия размер на глобата.

Редактор: Маргарита Костадинова
КЗП Необосновано повишаване на цени Санкции Глоби Защита на потребителите Проверки Търговци Нарушения Нелоялни търговски практики Контрол на цените
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