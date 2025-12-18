България

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

Александър Евтимов бе задържан заради камери в тоалетните на учебното заведение

18 декември 2025, 08:16
П родължава разследването след ареста на директора на 138-о училище в София. От МВР проверяват дали в откритите в дома и кабинета му флашки със записи от 11-те камери в тоалетните на учебното заведение няма чувствителна информация, свързана с порнографско съдържание.

„Средата е доста напрегната. Надявам се органите да свършат работата. Разбрахме за камерите след подадения сигнал. Между децата също се говори по темата. Този директор бе назначен преди по малко от 2 години. Имало е конкурс, но доколкото знам нещата не са съвсем чисти. Подавали сме сигнали да бъде направена проверка по този повод. Имали сме оплаквания от него, водили сме разговори родителски срещи. Има голямо текучество на преподаватели. Сигнализирахме институции. През януари 2025 г имаше някакви проверки, но без резултат”, обясни в ефира на NOVA Виктория Павлова, майка на деветокласничка.

„Столичната община е собственик на сградата, но видеонаблюдението, с което ние разполагаме е само външно. Вътре директорът преценя къде да постави камери. В повечето училища има камери в коридорите и някои класни стаи заради матурите. В санитарните помещения това е забранено. Ще се опитаме да създадем ред всички образователни институции да ни дадат точките, където има поставени камери. В момента целта е да тече нормален образователен процес. Започваме проверка във всички общински училища и детски градини. Не очакваме на друго място да попаднем на подобно нещо. Това е по-скоро изключение”, обясни директорът на дирекция „Образование” Виктория Павлова.

Припомняме, че Александър Евтимов е в ареста за 72 часа, след като снощи сам се отказа да обжалва първоначалното си задържане. Прокуратурата повдигна две обвинения на задържания директор – за държане на специално техническо средство за негласно събиране на информация, както и за създаване на порнографски материал с непълнолетни лица. По-късно от Просветното министерство обявиха, че Евтимов е уволнен със заповед на директора на Регионалното управление на образованието Елеонора Лилова. 

В "Интервюто в Новините на NOVA" началникът на СДВР изнесе още данни около разследването. Главен комисар Любомир Николов отхвърли твърденията на вече бившия директор на 138-о училище в София, който в сряда, на влизане в съда, опита да снеме отговорността от себе си. От досъдебното производство става ясно, че е намерена фактура на името на Евтимов от месец октомври, която удостоверява закупуването на скрити камери. И още – главен комисар Любомир Николов заяви, че са в ход проверки и за дейността на обвиняемия.

"Нямаме категорични данни кой е поставил тези камери – ние извършихме разпити на фирмата, която поддържа видеонаблюдението на училището – това извън тоалетните, естествено. Те категорично заявиха, че по никакъв начин не са били ангажирани да слагат камери за видеонаблюдение в санитарните помещения", заяви Николов.

По думите му незабавно са сформирани екипи, които да извършат проверки назад във времето за дейността на Евтимов. "Включени са и инспектори от Детска педагогическа стая, които ще беседват с деца, имали достъп до въпросния човек. В най-скоро време ще успокоим и ще дадем основание за размисъл на някои от родителите, които са си поверили децата на такъв човек", добави главният комисар.

Източник: NOVA    
Арест на директор 138о училище Камери в тоалетни Порнографско съдържание Разследване Уволнение на директор Деца Скрити камери Училищен скандал Александър Евтимов
