Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

З вездата Том Холанд официално стъпи на световния филмов трон. Касовите приходи от всички филми с негово участие достигнаха главозамайващата сума от приблизително 15,5 милиарда долара, което го постави на първо място в класацията на най-печелившите актьори за всички времена. С това той изпревари досегашния лидер Зоуи Салдана.

Как се стигна до абсолютния рекорд?

Ключови за триумфа на Холанд се оказаха два от най-големите кино хитове на 2026 година — „Спайдър-Мен: Чисто нов ден“ (Spider-Man: Brand New Day) и епичната драма на Кристофър Нолан „Одисеята“ (The Odyssey).

Четвъртият самостоятелен филм за Питър Паркър, който излезе по кината в края на юли, вече надхвърли невероятните 2,4 милиарда долара в световния боксофис и продължава да трупа приходи на големия екран.

От своя страна, мащабната адаптация на Нолан, в която Холанд изпълнява една от главните роли, донесе близо 1,7 милиарда долара. С това лентата се превърна в най-касовия филм в историята на студиото Universal Pictures.

Феноменът „Марвел“

Успехът на 30-годишния актьор стъпва и върху фундамента на предишните му блокбъстъри от вселената на Marvel. Световните боксофис хитове с негово участие включват:

„Отмъстителите: Краят“ - над 2,8 милиарда долара

„Спайдър-Мен: Без път към дома“ - около 2,1 милиарда долара

„Спайдър-Мен: Далеч от дома“ - над 1,1 милиарда долара

Забележителното е, че рекордът на Холанд продължава да расте с всеки изминал ден, тъй като прожекциите на новия „Спайдър-Мен“ по света все още не са приключили.