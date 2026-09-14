Зеленски отстрани от поста главния прокурор на Украйна

Володимир Зеленски отстрани главния прокурор Руслан Кравченко, който подаде оставка на 7 септември; украинският парламент предстои да гласува освобождаването му.

Малко преди това Кравченко обвини директора на НАБУ Семен Кривонос във фалшифициране на документи и фиктивно осиновяване, но НАБУ и САПО отхвърлиха твърденията като част от атака срещу антикорупционните органи.

Скандалът избухна след операция „Картаген“, при която НАБУ и САПО разкриха организация за подкупи и пране на пари, в която според разследващите участвали прокурори и служител от канцеларията на главния прокурор.

🇺🇦Ukraine’s Prosecutor General Has Fled the Country!



Ukraine’s Prosecutor General, Kravchenko, who resigned from his post, signed a notice of suspicion against the director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), allegedly with Zelensky’s approval.



This was… pic.twitter.com/cBzFlVqKao — dana (@dana916) September 14, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски отстрани от поста главния прокурор на страната Руслан Кравченко, предаде Укринформ, позовавайки се на указ, публикуван на сайта на президента на Украйна.

Кравченко, който подаде оставка на 7 септември, по-рано днес съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - една от институциите, разследващи прокуратурата.

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да „избегне юридическа отговорност пред съда“.

„Има само един път - отстраняване“: Зеленски поиска оставката на главния прокурор на Украйна

НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) - другата институция, участвала в разследване, предшестващо оставката на Кравченко - определиха изявлението му като поредна стъпка в „системна атака срещу независимите антикорупционни органи“. Двете институции отхвърлиха твърденията му и заявиха, че на Кривонос не е повдигнато официално обвинение.

Президентът Зеленски призова Върховната рада незабавно да приеме оставката на Кравченко като главен прокурор.

Украинският парламент трябва да гласува оставката утре. На днешната си среща парламентарната Комисия по правоприлагане препоръча той да бъде освободен от поста.

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

На 4 септември САПО и НАБУ обявиха, че в рамките на операция „Картаген“ са разкрили престъпна организация, която системно е събирала подкупи от нелегални кол центрове и е прала пари.

Според разследващите, групата е била създадена в средата на миналата година от служител в канцеларията на главния прокурор и в нея са участвали прокурори и близки техни сътрудници.

На 6 септември Кравченко публикува изявление, в което заяви, че не е участвал в прикриването на нелегалните кол центрове и обяви, че е отстранил служителя на Главната прокуратура.