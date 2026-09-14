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Зеленски отстрани от поста главния прокурор на Украйна

Кравченко подаде оставка на 7 септември, а днес Зеленски издаде указ за освобождаването му

14 септември 2026, 19:58
Зеленски отстрани от поста главния прокурор на Украйна
Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко   
Източник: БТА
  • Володимир Зеленски отстрани главния прокурор Руслан Кравченко, който подаде оставка на 7 септември; украинският парламент предстои да гласува освобождаването му.
  • Малко преди това Кравченко обвини директора на НАБУ Семен Кривонос във фалшифициране на документи и фиктивно осиновяване, но НАБУ и САПО отхвърлиха твърденията като част от атака срещу антикорупционните органи.
  • Скандалът избухна след операция „Картаген“, при която НАБУ и САПО разкриха организация за подкупи и пране на пари, в която според разследващите участвали прокурори и служител от канцеларията на главния прокурор.

Украинският президент Володимир Зеленски отстрани от поста главния прокурор на страната Руслан Кравченко, предаде Укринформ, позовавайки се на указ, публикуван на сайта на президента на Украйна.

Кравченко, който подаде оставка на 7 септември, по-рано днес съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - една от институциите, разследващи прокуратурата.

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да „избегне юридическа отговорност пред съда“.

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НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) - другата институция, участвала в разследване, предшестващо оставката на Кравченко - определиха изявлението му като поредна стъпка в „системна атака срещу независимите антикорупционни органи“. Двете институции отхвърлиха твърденията му и заявиха, че на Кривонос не е повдигнато официално обвинение.

Президентът Зеленски призова Върховната рада незабавно да приеме оставката на Кравченко като главен прокурор.

Украинският парламент трябва да гласува оставката утре. На днешната си среща парламентарната Комисия по правоприлагане препоръча той да бъде освободен от поста.

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

На 4 септември САПО и НАБУ обявиха, че в рамките на операция „Картаген“ са разкрили престъпна организация, която системно е събирала подкупи от нелегални кол центрове и е прала пари.

Според разследващите, групата е била създадена в средата на миналата година от служител в канцеларията на главния прокурор и в нея са участвали прокурори и близки техни сътрудници.

На 6 септември Кравченко публикува изявление, в което заяви, че не е участвал в прикриването на нелегалните кол центрове и обяви, че е отстранил служителя на Главната прокуратура.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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