България

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

19 декември 2025, 18:44
СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

Григор Димитров се раздели с треньора си Дани Валверду

"Аз бях опитна мишка": Лекар без специализация оперирал пациенти у нас – институциите не реагирали три години
До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

С офийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. директора на столичното 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов. Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата, а самият той влезе и излезе от съдебна зала през вътрешен вход.

„Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали“, каза адвокатът на обвиняемия Константин Костадинов.

По думите му клиентът му няма опасност да се укрие.

Прокурор при Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена на 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщиха от държавното обвинение.

Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение. Той е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

След като случаят бе официално съобщен пред медиите, на брифинг пред журналисти директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов съобщи, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на училището. "Проверката показа, че сигналът от тези камери, чрез изградени специални трасета, стига до стаята на директора. Една част от камерите са обхващали цялото помещение, като е имало и такива, които са били поставени точно над писоарите", каза Николов.

На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът е освободен от длъжност. Спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост, информираха тогава от пресцентъра на МОН.

В същия ден, на влизане в сградата на Софийския районен съд, директорът Александър Евтимов отрече да е слагал камерите в училището. „Аз не съм слагал камерите“, заяви тогава той пред журналисти.

Източник: БТА, Анита Иванова, Prb.bg    
