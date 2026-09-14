Свят

Германия обвини жена в шпионаж в полза на Русия

Федералната прокуратура твърди, че тя е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство

14 септември 2026, 16:18
Руски шпионаж
Руски шпионаж   
Източник: iStock
  • Германската прокуратура повдигна обвинения срещу жена с германско и украинско гражданство за шпионаж в полза на Русия; тя е в ареста от януари.
  • Според обвинението тя е предавала информация на руски разузнавач от посолството и му е помагала да изгражда собствена разузнавателна мрежа, включително чрез достъп до събития с фалшива самоличност.
  • Жената е търсила информация за германската отбранителна политика и оръжейната индустрия, както и контакти с представители на отбранителното министерство и оръжейния сектор; съдът предстои да реши дали делото ще бъде разгледано.

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу жена, заподозряна в шпионаж в полза на Русия, като я обвинява, че е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство, предаде ДПА.

Федералната прокуратура в Карлсруе съобщи, че срещу жената са повдигнати обвинения за дейност като агент на разузнаването.

Съдят германски офицер за шпионаж за Русия

Жената, която има германско и украинско гражданство, е била арестувана през януари и оттогава е в ареста. Смята се, че тя е била в контакт с разузнавача най-късно от октомври 2023 г.

„В продължение на години обвиняемата му е предоставяла множество сведения за значими събития и се е погрижила той да може да присъства на такива прояви, в някои случаи под фалшиво име“, се посочва в изявление на прокуратурата. „Целта е била да му се даде възможност да изгради собствена мрежа за разузнавателни цели.“

Прокуратурата съобщи още, че заподозряната се е опитвала „да привлече служители на министерството на отбраната и представители на оръжейната промишленост за своите цели“.

Бивш германски офицер е обвинен в шпионаж за Русия

По поръчение на разузнаващия служител тя е търсила информация за германската отбранителна политика и оръжейната индустрия, по-специално във връзка с войната на Русия срещу Украйна.

Очаква се съдът да реши дали делото да бъде внесено за разглеждане в съда.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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