Германия обвини жена в шпионаж в полза на Русия

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу жена с германско и украинско гражданство за шпионаж в полза на Русия; тя е в ареста от януари.

Според обвинението тя е предавала информация на руски разузнавач от посолството и му е помагала да изгражда собствена разузнавателна мрежа, включително чрез достъп до събития с фалшива самоличност.

Жената е търсила информация за германската отбранителна политика и оръжейната индустрия, както и контакти с представители на отбранителното министерство и оръжейния сектор; съдът предстои да реши дали делото ще бъде разгледано.

Vrouw in Duitsland aangeklaagd wegens spionage-activiteiten voor Ruslandhttps://t.co/2xoUIcDscf — VRT NWS (@vrtnws) September 14, 2026

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу жена, заподозряна в шпионаж в полза на Русия, като я обвинява, че е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство, предаде ДПА.

Федералната прокуратура в Карлсруе съобщи, че срещу жената са повдигнати обвинения за дейност като агент на разузнаването.

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Жената, която има германско и украинско гражданство, е била арестувана през януари и оттогава е в ареста. Смята се, че тя е била в контакт с разузнавача най-късно от октомври 2023 г.

„В продължение на години обвиняемата му е предоставяла множество сведения за значими събития и се е погрижила той да може да присъства на такива прояви, в някои случаи под фалшиво име“, се посочва в изявление на прокуратурата. „Целта е била да му се даде възможност да изгради собствена мрежа за разузнавателни цели.“

Прокуратурата съобщи още, че заподозряната се е опитвала „да привлече служители на министерството на отбраната и представители на оръжейната промишленост за своите цели“.

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По поръчение на разузнаващия служител тя е търсила информация за германската отбранителна политика и оръжейната индустрия, по-специално във връзка с войната на Русия срещу Украйна.

Очаква се съдът да реши дали делото да бъде внесено за разглеждане в съда.