Кремъл: Си Цзинпин и Моди са готови да помогнат за края на войната в Украйна

Индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи, 12 септември 2026 г.

Си Цзинпин и Нарендра Моди са заявили пред Путин готовност Китай и Индия да помогнат за прекратяване на войната в Украйна, а Кремъл определя реакцията му като много положителна.

Москва заявява, че е отворена към посредничеството на държави, които могат да повлияят на Киев, но очаква Украйна да прояви „повече гъвкавост“.

Русия е готова да възобнови мирните преговори, но настоява за контрол над оставащите под украински контрол части от Донецка област - условие, което Киев отхвърля.

Indian Prime Minister Narendra Modi told a visibly uncomfortable Russian President Vladimir Putin to end the war in Ukraine for the sake of humanity during a meeting in Kyrgyzstan today.https://t.co/KA4GDaY7On — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 31, 2026

Кремъл съобщи днес, че лидерите на Китай и Индия Си Цзинпин и Нарендра Моди са изразили пред руския президент Владимир Путин готовност да помогнат за слагане край на конфликта в Украйна и че Путин е реагирал на предложението много положително, предаде Ройтерс.



Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че разговорът се е състоял в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи и че Русия е отворена за към усилията на всяка държава, която би могла да използва влиянието си, за да насърчи Киев да прояви „повече гъвкавост“.

Реакциите на Москва и Киев на китайския мирен план за уреждане на конфликта

„Действително, по време на контактите в Делхи както председателят на КНР Си Цзинпин, така и индийският премиер Нарендра Моди проявиха жив интерес към украинския въпрос. Те изразиха готовност, ако е необходимо, страните им да изиграят роля в уреждането на конфликта и да допринесат за този процес. Президентът Путин прие това много положително“, каза Песков, цитиран от ТАСС.

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Прессекретарят на Путин отбеляза, че руският лидер е дал на колегите си „допълнителни разяснения за реалното положение около процеса на уреждане на конфликта, както и за действителната ситуация на фронта“.

Москва казва, че е готова да възобнови мирните преговори, но даде ясно да се разбере, че иска да поеме пълен контрол над оставащите под украински контрол части от Донецка област в Източна Украйна. Киев отхвърля териториални отстъпки, отбелязва Ройтерс.