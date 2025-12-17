България

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Директорът обжалва мярката си за задържане от 24 часа

17 декември 2025, 18:41
Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца
Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните
Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати
Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Съдът във Варна пусна под гаранция Йордан Кателиев и Николай Стефанов
Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание
ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите

ПП-ДБ предложи еднократна индексация на доходите
Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли

Разкриха международна схема за онлайн търговия с коли
Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

"Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах".

Това заяви задържаният за поставяне на камери в тоалетните директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието в Софийския районен съд, предава NOVA.

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

По-рано през деня СДВР разкри подробности по разследването срещу Евтимов, който е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните. “ю

"От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон". каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Срещу Евтимов са повдигнати обвинения за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

"През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет", се посочва още в съобщението.

Новината идва след като Евтимов оттегли жалбата си срещу задържането му по обвинения, че е поставил камери в тоалетните на училището и евентуално създаване на порнографско съдържание.

Източник: NOVA    
задържане на директор камери в тоалетни училище
Последвайте ни
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Човек беше прегазен от три коли на АМ

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 23 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 1 ден
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 1 ден
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 1 ден

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Свят Преди 2 часа

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

България Преди 3 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Тежка катастрофа край УНСС в София

Тежка катастрофа край УНСС в София

България Преди 4 часа

Движението в района е затруднено

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

Любопитно Преди 4 часа

35-годишният The Weeknd сключи стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г.

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Ексцентричните удобства в новото имение на Джеф Безос (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

Мегаимението е в процес на изграждане, откакто Безос закупи имота през 2020 г. от медийния магнат Дейвид Гефен за 165 милиона долара

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

"ДПС - Ново начало": Охраната на Пеевски е от четирима служители на НСО, автомобилът е на партията

България Преди 5 часа

От формацията разпространиха позиция по повод "системни спекулации" от ПП-ДБ

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Любопитно Преди 5 часа

Епъл Мартин възроди емблематичната рокля на майка си Гуинет Полтроу от 90-те на премиерата на „Marty Supreme“, демонстрирайки как стилът и модното наследство се предават между поколенията в Холивуд

<p>Повратният момент за Кейт Мидълтън</p>

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

Любопитно Преди 5 часа

Принцесата на Уелс се намира в определящ момент – такъв, който оформя живота ѝ с принц Уилям, докато двамата се установяват в нов дом и поемат по-видима роля в монархията.

Ел Фанинг обяви Джак Блак за "най-секси мъжа на света“, отговорът му стана хит

Ел Фанинг обяви Джак Блак за "най-секси мъжа на света“, отговорът му стана хит

Любопитно Преди 5 часа

Видео в TikTok разкри, че 27-годишната Ел Фанинг смята Блек за "изключително секси" и "идеалния мъж", предизвиквайки хумористичен отговор от негова страна

Путин обвини Запада и обяви победа: Украйна се разпада

Путин обвини Запада и обяви победа: Украйна се разпада

Свят Преди 5 часа

Целите на специалната операция в Украйна "със сигурност ще бъдат постигнати", каза Путин

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Мариета Георгиева достигна Южния полюс, развявайки българския флаг

Любопитно Преди 5 часа

Мариета Георгиева измина със ски 110 км от последния градус до Южния полюс, ставайки първата българка с това постижение и доближавайки се на крачка от Explorer Grand Slam в мисия да вдъхновява младите

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Тайната на 100-годишния Дик Ван Дайк: Навикът, който науката не може да отрече

Любопитно Преди 6 часа

Дик Ван Дайк навърши 100 години - актьорът отдава дълголетието си на позитивна нагласа и липса на гняв, а научни изследвания потвърждават, че ниският стрес, оптимизмът и добрият контрол на емоциите са свързани с по-дълъг и здрав живот

.

Българин от Хасково е изчезнал на фронта в Украйна

България Преди 6 часа

Това е поне трета подобна трагедия, свързана с български доброволци в Украйна

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

ЕП одобри пълна забрана на вноса в ЕС на руски газ от 2027 г.

Свят Преди 6 часа

Краткосрочните договори ще бъдат премахнати по-рано: от 25 април 2026 г.

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

Президентът обяви кога ще се срещне с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ

България Преди 7 часа

Днес той се срещна с представители на БСП и ИТН

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

„Аватар: Огън и пепел“ – 197 минути визуален шум и изчерпано въображение

Любопитно Преди 7 часа

Докато първият „Аватар“ изглеждаше вълнуващо футуристичен, третият филм напомня по-скоро реликва от отминала епоха

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

„Това не е мустак“: Селена Гомес с откровен и смел отговор, който накара хиляди жени да се почувстват разбрани (ВИДЕО)

Edna.bg

Антоанет Пепе: Проядох месо, заради здравословни проблеми

Edna.bg

Бразилско крило пристига в България, подписва с отбор от efbet Лига

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов със силен трансфер, взе халф на Сервет

Gong.bg

Мъж беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Nova.bg

Любомир Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца

Nova.bg