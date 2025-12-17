Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Радостин Василев за сблъсъка с Далоолу: Около 40-50 секунди го търпях и след това се наложи да го отстраня

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

"Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъда назначен са сложени. Вчера разбрах".

Това заяви задържаният за поставяне на камери в тоалетните директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски” Александър Евтимов пред журналисти преди заседанието в Софийския районен съд, предава NOVA.

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Обвиниха директора на 138 СУ за порнографско съдържание

По-рано през деня СДВР разкри подробности по разследването срещу Евтимов, който е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните. “ю

"От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон". каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Срещу Евтимов са повдигнати обвинения за държане на специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище и за това, че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

"През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет", се посочва още в съобщението.

Новината идва след като Евтимов оттегли жалбата си срещу задържането му по обвинения, че е поставил камери в тоалетните на училището и евентуално създаване на порнографско съдържание.