Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас

Прокуратурата с нови данни за „Петрохан - Околчица“: Изстрелите са произведени от Калушев

Линията на бедност през 2027 г. ще бъде 443 евро

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

„ЕМКО“: Взривове, отравянето на Гебрев и години на разследвания

„Това е чудовищното в посмъртното пренаписване на един човешки живот“: Ралица Асенова за разследването „Петрохан-Околчица“

Росен Йорданов за случая „Петрохан - Околчица“: Ивайло Калушев не е практикувал будизъм, а ламаизъм - ето какво представлява това учение

Д ържавата започва проверки на всички предприятия за производство и съхранение на взривни вещества и боеприпаси в страната след пожара и взривовете в складова база на „ЕМКО“. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в София.

„Има подценяване на правилата за безопасност не само при това дружество, но и при други, които стопанисват и охраняват тези складове“, заяви Демерджиев.

По думите му дейността е свързана с повишена опасност, а ситуацията в света изисква охраната на подобни обекти и начинът на съхранение на опасните вещества да бъдат съобразени с допълнителните рискове.

Започват проверки на всички обекти

От днес ще бъдат създадени съвместни екипи от всички компетентни институции, които ще извършат проверки на всеки подобен обект на територията на страната.

В проверките ще участват представители на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната. Целта е да бъдат установени евентуални пропуски и да бъдат дадени конкретни предписания за засилване на защитата.

„Трябва да се следват не само минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти“, подчерта Демерджиев.

Той уточни, че проверката на МВР в „ЕМКО“, извършена преди инцидента, е обхващала начина, по който би трябвало да бъде организирана охраната, а не самата охрана.

„При проверките във връзка с инцидента установяваме пропуски при самата охрана. Лично ще уведомя господин Гебрев за това, което констатираме“, каза министърът.

Проверяват всички версии за пожара

По случая с пожара и взривовете се проверяват всички възможни версии.

„Направихме необходимото да се проверят следите около обекта, проверяваме всички възможни версии. Рано е за водеща версия, защото от вчера започнаха активните действия след пожара“, посочи Демерджиев.

Записите от камерите в складовата база са свалени и се преглеждат. По думите на министъра благодарение на бързата реакция на служителите на МВР записите са били съхранени.

Демерджиев: Пожарите са намалели

Министърът участва в тържественото отбелязване на професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Той подчерта ролята на пожарникарите и спасителите и отчете спад на броя на пожарите и засегнатите площи.

„През тази година засегнатите площи в горския фонд са 6 пъти по-малко в сравнение с предходната. Наблюдава се спад с близо 21% и в общата статистика на инцидентите“, заяви Демерджиев.

По думите му през пожароопасния сезон на 2025 г. в страната са възникнали 14 588 пожара, докато през тази година те са с над 3000 по-малко.

Броят на мащабните пожари със засегнати площи над 300 дка също е намалял с повече от 55% - от 92 през 2025 г. на 41 през тази година. Министърът посочи, че тенденцията се потвърждава и от европейската система EFFIS.

Демерджиев благодари на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и на доброволците и институциите, участвали в действията при пожарите.

Две разследвания по случая „Петрохан-Околчица“

Пред журналисти министърът коментира и разследването по случая „Петрохан-Околчица“.

По думите му се водят две разследвания. Едното е свързано с основните обстоятелства около случая, а второто - със средствата, които са постъпвали при хората, свързани с него.

„Второто разследване касае средствата, които са постъпвали при тези хора. Те са в огромни размери“, каза Демерджиев.

Той допълни, че прокуратурата проверява и обстоятелствата около регистрацията на сдружението, както и неговата дейност.

По повод евентуалното свикване на Консултативния съвет за национална сигурност Демерджиев посочи, че това е въпрос по преценка на президента.