Парите ни

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Близо 114 000 заявления вече са подадени, а помощта се отпуска без подоходен критерий

Маргарита Костадинова

14 септември 2026, 17:19
Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври
Източник: istock

С емействата могат да подават документи за еднократната помощ за ученици до 15 октомври, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Размерът на помощта е 153,39 евро и е предназначен за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

Подкрепата се предоставя без значение от доходите на семейството, ако са изпълнени останалите условия по Закона за семейни помощи за деца.

Как се изплащат 153,39 евро

Помощта не се получава наведнъж.

Половината от сумата се изплаща след издаването на заповедта за отпускане на помощта, а останалите 50% се предоставят през месеца след началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

През юли и август АСП е изплатила 3 265 815 евро за ученици от първи до четвърти клас.

За осмокласниците разплатената сума е 445 406 евро.

Общо изплатените средства надхвърлят 3,7 млн. евро.

Еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас: Кой има право и как се кандидатства

Близо 114 000 заявления вече са подадени

Към 14 септември в дирекциите „Социално подпомагане“ са подадени 113 702 заявления за ученици от първи до четвърти клас.

От тях до момента са издадени 98 239 заповеди за отпускане на помощта за 108 726 деца, а отказите са 355.

За учениците в осми клас са подадени 22 095 заявления.

Издадени са 17 871 заповеди за отпускане на помощта за 18 250 осмокласници, а отказите са 81.

Кой има право на помощта

Право на еднократната помощ имат семейства, чиито деца са записани в съответния клас, живеят постоянно в страната и отговарят на условията по Закона за семейни помощи за деца.

Помощта може да бъде предоставена на:

  • родители и осиновители;
  • приемни семейства и семейства на близки и роднини при настанени деца;
  • настойник или попечител, който отглежда детето.

Доходът на семейството не е условие за получаване на помощта.

Детски надбавки: Кой има право на семейни помощи и какви са условията

Къде и как се подават документите

Документите се подават до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащото лице.

Заявлението може да се подаде:

  • лично;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис;
  • чрез електронна административна услуга.

За учениците от първи до четвърти клас се използва Приложение №11, а за осмокласниците - Приложение №12.

Кога са нужни допълнителни документи

Допълнителни документи се прилагат само когато необходимата информация не може да бъде получена служебно от дирекцията „Социално подпомагане“.

Сред тях може да бъде копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

За учениците от първи и осми клас удостоверение от училището е било необходимо, ако заявлението е подадено преди 15 септември 2026 г. и семейството е искало помощта да бъде изплатена преди началото на учебната година.

Заявленията без удостоверение от училището се обработват след получаване на служебна информация от Министерството на образованието и науката, а плащането по тях се извършва след 15 октомври.

Изключение от крайния срок има, когато детето не може да започне училище по здравословни причини, удостоверени с протокол на ЛКК. В тези случаи документите могат да се подадат и по-късно, но не повече от 6 месеца от началото на учебната година.

Редактор: Маргарита Костадинова
еднократна помощ за ученици социално подпомагане семейни помощи за деца кандидатстване подаване на документи срок до 15 октомври помощ за първи клас помощ за осми клас учебна година детски надбавки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ferrari представи най-хардкор версията на 296

Ferrari представи най-хардкор версията на 296

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Непълнолетните, обвинени в умишленото убийство на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив

Съдът назначи психолого-психиатрични експертизи на непълнолетните по делото за убийството в Пловдив

Свят Преди 8 минути

Общо 10 младежи между 14 и 17 години са били задържани, а обвинения са повдигнати на осем

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко

Зеленски отстрани от поста главния прокурор на Украйна

Свят Преди 28 минути

Кравченко подаде оставка на 7 септември, а днес Зеленски издаде указ за освобождаването му

Илюстративно изображение

Месар пробутвал свинско месо като говеждо в Ирак, осъдиха го на 10 години затвор

Свят Преди 1 час

Търговецът е бил арестуван в Наджаф, след като у него са открити 75 килограма свинско месо

Осем куфара с разложени животински останки са открити в Ловеч

Осем куфара с разложени животински останки са открити в Ловеч

България Преди 2 часа

Останките са били в напреднал стадий на разложение, съобщиха от Районната прокуратура

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

САЩ се противопоставиха на достъпа на иранския ядрен шеф до конференцията на МААЕ

Свят Преди 3 часа

Вашингтон се е противопоставил на изключение от санкциите, което би позволило на Мохамад Еслами да пътува до Австрия.

Полицията и военната полиция охраняват части от повреден обект, свален от полските власти във Вохин, Полша. 10 септември 2025.

Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

Свят Преди 3 часа

Дронът е открит край плажа в Русиново, близо до Ярославец, съобщи полският министър на отбраната

Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

30-годишният британски актьор оглави класацията за всички времена, изпреварвайки Зои Салдана с общ касови приход от космическите 15,5 милиарда долара

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

Парите ни Преди 3 часа

Сред санкционираните са голяма хранителна верига и мобилен оператор, проверките продължават в цялата страна

Ормузкия проток

Иран постави 77 кораба в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Плавателните съдове са заплашени с глоби, задържане или конфискация, а Иран предупреди и компаниите, които им оказват услуги

Марк Рюте

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Свят Преди 3 часа

Генералният секретар на НАТО заяви, че Москва няма да успее да спре западната подкрепа за Украйна

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

Любопитно Преди 3 часа

Аран Мърфи тръгва по стъпките на баща си и получи роля в нов сериал на HBO, но феновете са категорични: „Няма нужда от ДНК тест“

Големи нефтени/газови тръбопроводи

Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Свят Преди 3 часа

Американският енергиен министър Крис Райт уточни, че първоначално обявеният обем от 17 млн. барела е бил занижен

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Парите ни Преди 3 часа

Скъпият петрол подхранва инфлационните страхове, а това засилва натиска върху благородния метал

Руски шпионаж

Германия обвини жена в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 4 часа

Федералната прокуратура твърди, че тя е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Изолаторът ще посрещне новите си обитатели след оспорвана битка за територия тази вечер

Индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи, 12 септември 2026 г.

Кремъл: Си Цзинпин и Моди са готови да помогнат за края на войната в Украйна

Свят Преди 4 часа

Според Дмитрий Песков лидерите на Китай и Индия са изразили готовност да участват в уреждането на конфликта

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Троянския манастир? Един маршрут, който си заслужава да извървите

sinoptik.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg

„8 години до безкрая“: Джъстин Бийбър с любовно признание към Хейли и думи за ново начало

Edna.bg

Евгени Генчев от Италия: Предстои му среща с Микеле Мороне за концерта им в България

Edna.bg

Уау! 18-годишен вкара гол директно от корнер, Хебър смаза Етър (видео)

Gong.bg

Лудогорец ударил на камък с бразилски талант

Gong.bg

Уволненият директор на 138-о училище е назначен за зам.-директор в друго столично училище

Nova.bg

„Свободно съчинение“: Семейства на загиналите с остри критики след брифинга за „Петрохан“

Nova.bg