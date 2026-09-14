Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

С емействата могат да подават документи за еднократната помощ за ученици до 15 октомври, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Размерът на помощта е 153,39 евро и е предназначен за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас.

Подкрепата се предоставя без значение от доходите на семейството, ако са изпълнени останалите условия по Закона за семейни помощи за деца.

Как се изплащат 153,39 евро

Помощта не се получава наведнъж.

Половината от сумата се изплаща след издаването на заповедта за отпускане на помощта, а останалите 50% се предоставят през месеца след началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

През юли и август АСП е изплатила 3 265 815 евро за ученици от първи до четвърти клас.

За осмокласниците разплатената сума е 445 406 евро.

Общо изплатените средства надхвърлят 3,7 млн. евро.

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Близо 114 000 заявления вече са подадени

Към 14 септември в дирекциите „Социално подпомагане“ са подадени 113 702 заявления за ученици от първи до четвърти клас.

От тях до момента са издадени 98 239 заповеди за отпускане на помощта за 108 726 деца, а отказите са 355.

За учениците в осми клас са подадени 22 095 заявления.

Издадени са 17 871 заповеди за отпускане на помощта за 18 250 осмокласници, а отказите са 81.

Кой има право на помощта

Право на еднократната помощ имат семейства, чиито деца са записани в съответния клас, живеят постоянно в страната и отговарят на условията по Закона за семейни помощи за деца.

Помощта може да бъде предоставена на:

родители и осиновители;

приемни семейства и семейства на близки и роднини при настанени деца;

настойник или попечител, който отглежда детето.

Доходът на семейството не е условие за получаване на помощта.

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Къде и как се подават документите

Документите се подават до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащото лице.

Заявлението може да се подаде:

лично;

чрез лицензиран пощенски оператор;

по електронен път с квалифициран електронен подпис;

чрез електронна административна услуга.

За учениците от първи до четвърти клас се използва Приложение №11, а за осмокласниците - Приложение №12.

Кога са нужни допълнителни документи

Допълнителни документи се прилагат само когато необходимата информация не може да бъде получена служебно от дирекцията „Социално подпомагане“.

Сред тях може да бъде копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

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За учениците от първи и осми клас удостоверение от училището е било необходимо, ако заявлението е подадено преди 15 септември 2026 г. и семейството е искало помощта да бъде изплатена преди началото на учебната година.

Заявленията без удостоверение от училището се обработват след получаване на служебна информация от Министерството на образованието и науката, а плащането по тях се извършва след 15 октомври.

Изключение от крайния срок има, когато детето не може да започне училище по здравословни причини, удостоверени с протокол на ЛКК. В тези случаи документите могат да се подадат и по-късно, но не повече от 6 месеца от началото на учебната година.