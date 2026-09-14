Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Ц ената на златото падна под 4300 долара за тройунция, след като инвеститорите увеличиха залозите за ново повишение на лихвите от Федералния резерв на САЩ.

Спот цената се понижи с около 1,2% до 4296,68 долара за унция, а фючърсите върху златото в САЩ отстъпиха с около 1,7% до 4335,40 долара, показват данни, цитирани от Ройтерс.

Натискът идва от две посоки - по-висока инфлация в САЩ и нов скок на цените на петрола заради напрежението в Близкия изток.

Защо по-високите лихви натискат златото

Златото не носи лихва. Когато доходността по държавните облигации и другите лихвоносни активи се повишава, благородният метал става относително по-малко привлекателен за инвеститорите.

Допълнителен натиск идва и от по-силния долар. Тъй като златото се котира в американска валута, поскъпването на долара прави метала по-скъп за купувачите, които използват други валути.

Защо европейските централни банки местят златото си от Северна Америка

Пазарите вече оценяват с близо 90% вероятност възможността Федералният резерв да повиши основната си лихва на предстоящото заседание, след като последните данни показаха, че инфлацията в САЩ остава висока.

Потребителските цени през август са нараснали с 3,4% на годишна база и с 0,4% спрямо предходния месец.

Скъпият петрол засилва инфлационния натиск

Допълнителен проблем за Федералния резерв е новото поскъпване на енергията.

Петролът сорт Brent се движи около 108 долара за барел, което е ръст от близо 19% от началото на месеца. Причината са опасенията за доставките от Близкия изток след нови атаки срещу енергийна инфраструктура и проблеми по ключови транспортни маршрути.

Европейският природен газ също поскъпна силно и достигна около 84 евро за мегаватчас, или с приблизително 35% повече спрямо началото на месеца.

По-високите енергийни разходи могат да се прехвърлят към транспорта, производството и крайните цени, което допълнително усложнява задачата на централните банки да овладеят инфлацията.

Фед е пред важно решение

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш вече даде сигнал, че инфлацията остава над целта на централната банка от 2% и че може да са необходими допълнителни действия, ако ценовият натиск не отслабне.

Нидерландия си прибра 86 тона злато от САЩ и Канада

На пазарите очакванията за повишение на лихвата рязко се увеличиха след последните данни за инфлацията и скока на петрола.

Големи банки, сред които Goldman Sachs и HSBC, очакват увеличение с 25 базисни пункта.

За златото това означава, че посоката през следващите дни ще зависи в голяма степен от решението на Федералния резерв и от това дали петролът ще остане на сегашните високи нива.