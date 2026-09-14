Парите ни

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Скъпият петрол подхранва инфлационните страхове, а това засилва натиска върху благородния метал

Маргарита Костадинова

14 септември 2026, 16:32
Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара
Източник: istock

Ц ената на златото падна под 4300 долара за тройунция, след като инвеститорите увеличиха залозите за ново повишение на лихвите от Федералния резерв на САЩ.

Спот цената се понижи с около 1,2% до 4296,68 долара за унция, а фючърсите върху златото в САЩ отстъпиха с около 1,7% до 4335,40 долара, показват данни, цитирани от Ройтерс.

Натискът идва от две посоки - по-висока инфлация в САЩ и нов скок на цените на петрола заради напрежението в Близкия изток.

Защо по-високите лихви натискат златото

Златото не носи лихва. Когато доходността по държавните облигации и другите лихвоносни активи се повишава, благородният метал става относително по-малко привлекателен за инвеститорите.

Допълнителен натиск идва и от по-силния долар. Тъй като златото се котира в американска валута, поскъпването на долара прави метала по-скъп за купувачите, които използват други валути.

Защо европейските централни банки местят златото си от Северна Америка

Пазарите вече оценяват с близо 90% вероятност възможността Федералният резерв да повиши основната си лихва на предстоящото заседание, след като последните данни показаха, че инфлацията в САЩ остава висока.

Потребителските цени през август са нараснали с 3,4% на годишна база и с 0,4% спрямо предходния месец.

Скъпият петрол засилва инфлационния натиск

Допълнителен проблем за Федералния резерв е новото поскъпване на енергията.

Петролът сорт Brent се движи около 108 долара за барел, което е ръст от близо 19% от началото на месеца. Причината са опасенията за доставките от Близкия изток след нови атаки срещу енергийна инфраструктура и проблеми по ключови транспортни маршрути.

Европейският природен газ също поскъпна силно и достигна около 84 евро за мегаватчас, или с приблизително 35% повече спрямо началото на месеца.

По-високите енергийни разходи могат да се прехвърлят към транспорта, производството и крайните цени, което допълнително усложнява задачата на централните банки да овладеят инфлацията.

Фед е пред важно решение

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш вече даде сигнал, че инфлацията остава над целта на централната банка от 2% и че може да са необходими допълнителни действия, ако ценовият натиск не отслабне.

Нидерландия си прибра 86 тона злато от САЩ и Канада

На пазарите очакванията за повишение на лихвата рязко се увеличиха след последните данни за инфлацията и скока на петрола.

Големи банки, сред които Goldman Sachs и HSBC, очакват увеличение с 25 базисни пункта.

За златото това означава, че посоката през следващите дни ще зависи в голяма степен от решението на Федералния резерв и от това дали петролът ще остане на сегашните високи нива.

Редактор: Маргарита Костадинова
злато инфлация Федерален резерв лихвени проценти цена на петрола американски долар инвестиции финансови пазари централни банки икономика на САЩ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Психологът Росен Йорданов: Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“

Психологът Росен Йорданов: Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 3 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Парите ни Преди 19 минути

Близо 114 000 заявления вече са подадени, а помощта се отпуска без подоходен критерий

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

САЩ се противопоставиха на достъпа на иранския ядрен шеф до конференцията на МААЕ

Свят Преди 26 минути

Вашингтон се е противопоставил на изключение от санкциите, което би позволило на Мохамад Еслами да пътува до Австрия.

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

Любопитно Преди 1 час

Аран Мърфи тръгва по стъпките на баща си и получи роля в нов сериал на HBO, но феновете са категорични: „Няма нужда от ДНК тест“

Големи нефтени/газови тръбопроводи

Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Свят Преди 1 час

Американският енергиен министър Крис Райт уточни, че първоначално обявеният обем от 17 млн. барела е бил занижен

Руски шпионаж

Германия обвини жена в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 1 час

Федералната прокуратура твърди, че тя е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Изолаторът ще посрещне новите си обитатели след оспорвана битка за територия тази вечер

Индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи, 12 септември 2026 г.

Кремъл: Си Цзинпин и Моди са готови да помогнат за края на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Според Дмитрий Песков лидерите на Китай и Индия са изразили готовност да участват в уреждането на конфликта

Електрически тротинетки

Дете на 13 и мъж на 57 години са с опасност за живота след падания с тротинетки в Монтанско

България Преди 1 час

13-годишно момче и 57-годишен мъж са настанени в реанимация

.

Вестник „Телеграф“ ще подари колекционерска икона за светлия празник на 17 септември

Любопитно Преди 1 час

Френският президент Еманюел Макрон и финландският му колега Александер Стуб

Финландия се присъедини към френската инициатива за ядрено възпиране на Макрон

Свят Преди 1 час

С това държавите, участващи във френската инициатива, стават десет

След забележка за малтретирано куче: Мъж наръга двама пред очите на дете във Варна

След забележка за малтретирано куче: Мъж наръга двама пред очите на дете във Варна

България Преди 1 час

Нападението е станало в „Цветния квартал“, след като възникнал спор заради малтретиране на домашно куче

Президентски избори в България (2026 г.)

Започна подаването на заявления за гласуване по настоящ адрес

България Преди 2 часа

Заявленията се подават чрез общинската администрация или онлайн чрез сайта на ГД ГРАО

Централата на Световната банка

Световната банка отпуска на Украйна $841 млн. с гаранции от Канада

Свят Преди 2 часа

Средствата ще бъдат използвани за бюджетна подкрепа и пенсионни плащания

Европейска комисия

Русия удари край полската граница, ЕК предупреди за заплахата

Свят Преди 2 часа

Европейската комисия заяви, че приема изключително сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС

157 страници експертиза по случая „Петрохан“: Прокуратурата разследва и частно училище в с. Осоица

157 страници експертиза по случая „Петрохан“: Прокуратурата разследва и частно училище в с. Осоица

България Преди 2 часа

Досъдебното производство проверява данни за нарушения при приема на ученици и издаването на документи с невярно съдържание

Първи учебен ден

МОН: Училищата са готови да посрещнат учениците за първия учебен ден

България Преди 2 часа

Първият училищен звънец ще събере учениците в 2322 училища в България.

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Троянския манастир? Един маршрут, който си заслужава да извървите

sinoptik.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg

Джеймс Франко, награден два пъти със „Златен глобус“, ще играе във филма за Стоичков

Edna.bg

Разкриха предполагаемата причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Edna.bg

Еду Гаспар: Убеден съм, че ще имаме много успехи с Левски, Веласкес е специален

Gong.bg

Атанас Бостанджиев обяви амбициозни цели пред Левски

Gong.bg

„Свободно съчинение“: Семейства на загиналите с остри критики след брифинга за „Петрохан“

Nova.bg

Психологичната експертиза: Ивайло Калушев е сексуален насилник с влечение към подрастващи

Nova.bg