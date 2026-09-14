Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Самолет по редовна линия София-Лондон е бил принуден да се върне на летище „Васил Левски“ заради технически отказ.

Машината е излетяла със закъснение в 15:47 ч., след което е кръжала около час над София и е кацнала обратно в 16:45 ч.

Заради повредата е било необходимо да бъде разтоварена част от горивото, преди самолетът да се върне за безопасно кацане.

Самолет кацна аварийно на Летище София

Самолет кръжа около eдин час над София. Това става ясно от данни на сайта Flightradar24.

Самолетът изпълнявал редовен полет от София за Лондон

Полетът е трябвало да излети от София в 15:20 часа, но е излетял със закъснение в 15:47 часа. Самолетът е кацнал обратно в града в 16:45 ч.

Поради възникнал технически отказ самолетът е трябвало да разтовари част от горивото и да се върне за кацане на летище „Васил Левски“ в София, малко след излитането си за Лондон, съобщиха от аеропорта.