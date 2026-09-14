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Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Певицата Дара изненадващо обяви, че се оттегля временно от медийното пространство и социалните мрежи. Изпълнителката посочи като причина нуждата от ментално пречистване и тишина, докато работи по новия си собствен музикален лейбъл

14 септември 2026, 16:00
Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи
Източник: БГНЕС

Д ара ще се оттегли временно от светлината на прожекторите. Победителката на "Евровизия" изненадващо обяви, че се оттегля от медийното пространство и най-вече - от социалните мрежи, а като причина посочи вътрешната си нужда от ментално пречистване. По този начин, чрез изолация, певицата се надява да подобри фокуса си, за да твори с още повече енергия и заряд, пише "България Днес".

"Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина", откровена е в свое инстаграм стори варненката.

Гласовитата красавица е решена да обърне внимание на себе си, като не реагира на съобщения от типа: "Пускай музика, иначе хората ще те забравят", отбелязва "България днес".

"Ако си ми фен, моля те, не се опитвай да вкарваш страх в сърцето ми. Знам, че моя отговорност е да не позволявам на тези неща да ми влияят, и точно затова знам кога да се отдръпна", споделя още Дара.

Хубавицата успокоява всички почитатели, че работата по нови проекти кипи с пълни сили. Дара разкрива също, че само за два месеца успява да създаде цяла музикална компания, взимайки грандиозни решения светкавично бързо.

"Имаме план. Имаме мисия. Имаме визия. И имаме много готова музика. Но няма да ви захранвам с някакви евтини допаминови глупости само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да ви давам нещо", категорична е победителката от популярния песенен конкурс.

Тя споделя, че мечтае да изгради новия си лейбъл по правилен, значим и въздействащ начин, а проектите ѝ както досега да носят своето послание. И да оставят следа във времето.

"Забравена или не, аз оставам вярна на себе си, на ценностите и на визията си. Това има по-голямо значение за мен от това да съм в крак с шума. Обичам ви", завършва за финал успялата да завладее сърцата на хиляди меломани Дара.

 

Източник: "България Днес"    
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