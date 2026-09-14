Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

37-годишен мъж е обвинен в хулигански действия пред НДК по време на изложение за книги на 11 септември.

Той ритал кошчета, удрял шатри, псувал граждани и демонстративно се съблякъл, като деянието е извършено при опасен рецидив.

Мъжът е задържан до 72 часа, а прокуратурата е поискала от съда постоянен арест.

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Софийската районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на изложение за книги пред НДК, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства на 11 септември 2026 г. обвиняемият Д.Х. е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжно изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление, посочиха от Софийската районна прокуратура.

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По случая се води досъдебно производство, а Д.Х. е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.

В началото на август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за хулиганство и нанасяне на телесна повреда.