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САЩ се противопоставиха на достъпа на иранския ядрен шеф до конференцията на МААЕ

Вашингтон се е противопоставил на изключение от санкциите, което би позволило на Мохамад Еслами да пътува до Австрия.

14 септември 2026, 17:12
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)   
Източник: iStock
  • САЩ блокираха изключение от санкционния режим за Мохамад Еслами, ръководител на иранската ядрена програма, и той не получи достъп до конференцията на МААЕ във Виена.
  • Иран обвини САЩ и Австрия в политически мотивирано действие, докато Вашингтон заяви, че не желае санкционирани лица да заобикалят ограниченията.
  • Случаят задълбочава напрежението около иранската ядрена програма и МААЕ, като Техеран и Русия не признават повторно наложените санкции по механизма на ООН.

САЩ отказаха достъп на ръководителя на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами до среща на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена, като се противопоставиха на изключение от така наречения "механизъм на ООН за незабавно обратно налагане на санкции", което днес предизвика протест от страна на Техеран, предадоха Ройтерс и Франс прес. 

Ръководителят на иранската ядрена програма Мохамад Еслами трябваше да присъства и да произнесе реч на започналата днес обща конференция на МААЕ, която ще продължи през седмицата.

При нейното откриване обаче Иран заяви, че Австрия е отменила първоначално издадената виза на Еслами.

"Отмяната на визата и така нареченото правно основание за това действие са ясен признак за политически мотивиран акт и за напреднала официална политизация на тази организация", изтъкна Реза Наджафи, постоянният представител на Иран в МААЕ.

Ръководителят на иранската ядрена програма с предупреждение за "контрамерки"

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи посочи, че САЩ са упражнили натиск върху Австрия да предприеме този ход, докато Иран и Русия изтъкнаха, че това е част от по-широки усилия за възпрепятстване на издаването на визи за ирански официални представители, пътуващи в чужбина.

САЩ уточниха, че са се противопоставили на изключение, което би позволило на Еслами да пътува въпреки санкциите, въведени въз основа на така наречения механизъм на Съвета за сигурност на ООН за незабавно обратно налагане на санкции.

Еслами беше част от лицата, на които бяха наложени санкции, премахнати през 2015 г. след сключеното ядрено споразумение между Иран и САЩ. Президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от него през 2018 г., а западните държави задействаха механизма на ООН, за да наложат отново санкциите. 

Иран и съюзниците му, включително и Русия, не признават повторно наложените санкции, а Австрия от своя страна заяви, че е поискала изключение от санкционния режим за Еслами.

"Въпреки че е само държава домакин, Австрия подаде молба до Санкционния комитет на Съвета за сигурност на ООН, за да може да се приложи изключение от забраната за пътуване. Впоследствие Австрия беше задължена да откаже достъп до своята територия на един от членовете на иранската делегация", посочи Кристиан Ебнер, постоянният представител на Австрия в МААЕ.

МААЕ с извънредно заседание заради Иран

Американският постоянен представител в международната организация Престън Уелс Грифит посочи, за САЩ са се противопоставили на предоставянето на изключение от забраната и именно затова молбата на Австрия е била отхвърлена.

"Участието на Еслами щеше да доведе единствено до това Иран да използва процедурите на МААЕ като площадка за пропаганда, докато същевременно избягва да сътрудничи по същество и докато подкопава доверието в самия орган, натоварен да следи спазването на поетите от Иран ядрени ангажименти", подчерта Престън.

В отговор на журналистически въпрос дали САЩ са замесени в отказа на достъп на Еслами до конференцията на МААЕ американският министър на енергетиката Крис Уайт посочи, че "Вашингтон не желае санкционирани лица да заобикалят неговите санкции".

"Отказът на достъп до общата конференция на МААЕ е злонамерен акт от страна на американската администрация", реагира Бехруз Камалванди, заместник-директор по правните въпроси в Организацията за атомна енергия на Иран.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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