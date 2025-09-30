"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Б ългарските волейболисти се завърнаха на родна земя след участието си на Световното първенство и споделиха емоционални коментари за преживяното, изразявайки благодарност към феновете и гордост от представянето на отбора.

Мартин Атанасов

Посрещачът на националния отбор Мартин Атанасов заяви при прибирането на тима, че съставът има сили да вземе медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

В неделя националите спечелиха сребърните медали на Мондиала, а тази сутрин бяха посрещнати като герои на българска земя.

"Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов.

"Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции в хората, които можеш да видиш. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада. Едната мечта вече е постигната, другата е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008 година."

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Аспарух Аспарухов

Посрещачът Аспарух Аспарухов заяви, че е много горд от това, което е постигнал тимът, който в неделя стана световен вицешампион за мъже.

"Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно. Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

На летището Аспарухов бе посрещнат от своя баща, който носи същото име като него.

"Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което на нас ни се случи. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви Аспарухов-старши.

"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

Симеон Николов

Симеон Николов заяви, че всички в българския отбор, спечелил сребро на Световното първенство за мъже, са изключително развълнувани.

"Благодаря за посрещането, чувстваме се уникално. Супер развълнувани сме, еуфорията е пална и даже повечето не знаем как да контролираме цялата тази емоция. Развълнувани сме и очакваме довечера да видим хората. Факт е, че много емоция поехме, държахме в нас по време на лагера и мачовете, и сега е време да разпуснем. Наистина има много емоция. Телата са супер изморени, обаче сърцата туптят, пълни с емоции. Ето, че сега тази емоция се реализира. И това е учене – да знаеш как се печели и как да се приема тази емоция", коментира Николов на летище "Васил Левски" в София след пристигането на националния тим на България на родна земя.

"Не съм си представял, че някога ще летя с точно този самолет, че ще имам медал от Световно първенство на този етап от кариерата ми. Щастлив съм, защото много работа положихме и това е един такъв процент от възнаграждението. Категорично не очаквахме да спечелим медал толкова рано в този олимпийски цикъл. Обаче сега имаме следващата цел и това е златен медал. Ние сме много млад отбор. Развълнуван съм да покажем на цяла България, че можем да и за злато да се борим. Няма да спираме до тук. Искаме още такива събирания и хората да ни гледат и да ни се радват. Искаме още. Разбира се, баща ни много се гордее с нас. Всеки се радва да чуе "Браво" от родителите си", добави Симеон Николов.

Александър Николов

Младата звезда на тима разкри, че чувството от постигнатото е изключително силно и трудно за описване. „Радвам се за постигнатото. Усещането е прекрасно. Насълзиха ми се очите, когато видях близките ми и всички хора, които дойдоха да ни посрещнат“, каза реализатор номер 1 на Световното. Според него личните емоции остават на заден план, защото най-важното са спечелените отличия. „Сега се чувствам добре, но това не е най-важното. Важното са тези медали, които донесохме“, категоричен е волейболистът.

Младият талант разкри, че по време на Световното първенство дисциплината е била на първо място, а контактите с външния свят – силно ограничени. „Не сме говорили с никого, дори не се бях чувал с баща ми. Трябваше да сме много концентрирани. Достъпът ни до социалните мрежи беше ограничен“, каза той. След края на първенството получил най-ценните думи от своя баща Владимир Николов: „Каза ми: „Браво, много се гордея с вас“, разкри Алекс Николов. Той подчерта, че успехът е резултат на дългогодишен труд и постоянство. „Аз тренирам от наистина много малък волейбол и с много години труд и усилия постигнахме това”, завърши спортистът.

Алекс Грозданов

„Чувствам се като 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се и виждам, че целия отбор е щастлив. Това ми пълни душата”, добави капитанът Алекс Грозданов. Той не скри, че лека горчивина от загубата от Италия все пак остава в него. „Посрещането тук обаче отмива малко от нея”, добави волейболистът.

Световно по волейбол за мъже: Финалът, който ни направи горди – България показа класа и дух

Джанлоренцо Бленджини: Още преди година, когато избирах играчите един по един, си дадох сметка, че разполагам с много специална група хора, готови да дадат всичко от себе си

Старши-треньорът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини коментира пътя и емоциите след големия успех на тима. Италианецът подчерта, че постигнатото е резултат от дългосрочен труд, а не само от подготовката преди Световното първенство.

„Давам си сметка докъде стигнахме, но в следващите дни предполагам, че още повече ще придобием представа за успеха ни. Това, което се случи, не беше плод само на работата преди Световното първенство, а на целия процес, който започнахме още преди година“, заяви Бленджини.

Той подчерта, че сега е важно всички заедно да се насладят на постигнатото, но и да запазят самообладание, „за да не позволим емоциите да ни попречат по пътя напред“.

Треньорът си спомни момента, в който за пръв път е усетил, че нещо голямо може да се случи. „Още преди година, когато избирах играчите един по един, си дадох сметка, че разполагам с една много специална група хора, готови да дадат всичко от себе си“, твърди треньорът. Кулминацията за него в първенството била именно полуфиналът. „Когато спечелихме полуфиналния мач, тогава усетих, че нещо грандиозно е напът да се случи“, призна Бленджини.

Щабът: Успяхме с много труд и постоянство

„Успяхме с много труд, работа и постоянство. Момчетата бяха много стриктни в подготовката и тренировъчния процес”, казаха от щаба на вторите в света.

Майката на Аспарух Аспарухов: Всички болки, безсънни нощи и лишения си заслужаваха

Майката на Аспарух Аспарухов - Евелина Аспарухова, сподели емоциите си след завръщането на българския тим у дома. Тя описа момента на посрещането като неповторим и пълен с радост. „Няма как тези емоции да се опишат. Всеки го изживява много дълбоко и с огромна радост. Всички ги посрещаме тук и сме щастливи за успехите им. Безкрайно сме щастливи, че вече можахме да ги прегърнем и целунем“, каза Аспарухова. Тя допълни, че постиженията на отбора са само началото. „За тях сега всичко тепърва започва и от сърце им желаем още много успехи“, добави гордата майка.

Евелина Аспарухова разказа, че моментът на срещата със сина ѝ е бил изпълнен с толкова силни чувства, че дори не си спомня първите думи. „Когато видях Аспарух на терминала, дори не мога да си спомня какво първо му казах. Беше достатъчно, че го държа в ръцете си“, сподели вълнението си тя.

500 000 долара за второто място на България от Световното по волейбол

Министърът на спорта: Този успех е уникален

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев, който посрещна в Турция националите ни, коментира феноменалното им представяне във Филипините. „Този успех, който постигнаха, е уникален. Повече от 55 г. България не е имала такъв успех в колективните спортове. Момчетата показаха, че с колективен дух, екипност и приятелство успехът се постига. Оттук нататък идва златото”, заяви Пешев.

„Връчих им паричната награда, която е по Наредба 5 на Министерството на младежта и спорта за индивидуални награди за високи постижения и максималния размер на наградата - малко над половин милион лева – това е колективната премия за отбора”, добави ресорният министър.

Никола Цолов: Второто място е огромно постижение – горд съм с нашите волейболисти

Бившият национал Николай Пенчев: Нека децата знаят, че мечтите се сбъдват, а всичко се постига с много труд

„Жестът на Симоне Анцани към Дамян Колев е изключителен, тъй като нашият национал прави своите първи стъпки с отбора. Нека децата знаят, че мечтите се сбъдват, а всичко се постига с много труд. Изключително съм горд от успеха на нашия отбор”. Това каза волейболистът и бивш национал Николай Пенчев в извънредното студио на NOVA. Той посочи, че спортът учи на дисциплина и държи настрани от всички възможни пороци, с които може да се срещне един млад човек.

Пенчев смята, че още след кацането на самолета волейболистите ни са усетили вече силния интерес към тях, а през следващите дни със сигурност ще разбират колко много България ги обича. Той посочи, че българските национали има още какво да надграждат.

"Лъвовете": Кои са мъжете, извели България до световния финал

Правителственият самолет чакаше националите на летището в Истанбул

Рано тази сутрин тимът ни кацна в Истанбул, където го очакваше правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри Алекс Грозданов, цитиран от NOVA .

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Празненствата следобед

След феноменалния успех Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

За посрещането на нашите национали зоната около площад „Александър Невски“ ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно пропускателни пунктове, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие.

Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение. Въвежда се и специална организация на движението на улиците около "Александър Невски" преди минаването на парада. Насърчава се гражданите да използват метрото и буферните паркинги.